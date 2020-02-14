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MLB／球員曾避談偷暗號 太空人老闆：還沒準備好
太空人隊爆發偷暗號事件後，老闆克蘭（Jim Crane）、前總教練辛區（A.J. Hinch）都曾對外說明，球員卻直到今天才由布萊格曼（Alex Bregman）與亞土維（Jose Altuve）領頭道歉。
「一下子湧進太多資訊，老實說，這些傢伙還沒準備好。」克蘭對媒體表示：他們可能毫無防備被抓到，不知道要怎麼好好處理這件事，所以我們現在坐下來好好談，我想他們也想好事情是怎麼發生，而且為何發生的，大家可以看到他們傳達出的訊息。」
韋蘭德（Justin Verlander）過去曾批評對手偷暗號，自家球隊爆發後卻保持沈默，今天道歉記者會後，韋蘭德受訪時表示：「我花了一些時間了解發生了什麼事，我希望我之前能說得更多，但我不能回到過去改變自己的決定，我想說更多但卻沒做到。」
新任總教練貝克（Dusty Baker）也為球員緩頰，「他們說他們很抱歉，也希望人們能夠原諒我們，我必須承認，隨著科技不斷更新，界線好像改變了，球員說他們做的是錯的，但我也希望聯盟可以幫忙讓比賽更乾淨，管控科技的使用，讓這件事不會再發生，無論是太空人或其他球隊。」
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