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MLB／閉關一日後 太空人球員首度對偷暗號道歉

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

春訓報到日閉關被罵翻，太空人隊今天終於召開記者會，由布萊格曼（Alex Bregman）與亞土維（Jose Altuve）代表球員對外道歉，承認2017年季後賽使用攝影機即時偷取暗號的不智之舉。

亞土維透露，昨天球隊召開隊內會議，要向外界對偷暗號一事公開道歉，「太空人球團及球隊對於2017年發生的事感到很抱歉，而對球迷以及棒球運動造成的影響，我們更是感到懊悔，我們球隊決心繼續向前，為休士頓在2020年帶回冠軍。」

布萊格曼表示：「對於我的球隊、球團以及我自己作出的決定，我真的很抱歉，我已經學到教訓，希望能夠重新從球迷心中贏得信任，我也感謝太空人球迷的支持，我們會專注在2020年球季，繼續向前進。」

昨天投、捕手報到日太空人春訓基地不開放媒體採訪，美國媒體痛罵「懦夫」，不過今天決定公開道歉，少不了接受提問，有媒體問到，太空人球員是否知道當時做的是違反規定的事，亞土維說：「是，多多少少，所以我們才會感到抱歉，我不會說是對的，這是錯的。」

一同出席記者會的還有太空人老闆克蘭（Jim Crane）及新任總教練貝克（Dusty Baker），克蘭再度向外界道歉，不會再讓偷暗號事件重演，「我們不能改變過去發生的事，但我們承諾未來會走向正確的方向。」

雖然春訓初期僅需投捕手報到，但不少球員都已來到春訓基地，外野手史布林格（George Springer）也在記者會後接受訪問，他說：「很難有辦法表達我們有多後悔，我很抱歉我們今天來到這個處境，對這個運動、比賽、球迷、城市以及球隊都很抱歉。」

游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）則說：「我不希望我的小孩、我的兄弟、我的家人或任何知道我的人，認為為了成功作弊是對的，我們在2017年幹得事很糟糕，我們都知道，我們真的感到很抱歉。」

Carlos Correa
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