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西部、金馬注意濃霧！ 今天鋒面接近西南風增強

前田健太便宜好用 雙城輪值注入強心針

聯合新聞網 / 蔡政益
前田健太去年球季為道奇拿下10勝5敗3救援、防禦率4.04的優異成績，雙城換到他之後先發輪值戰力在美聯中區更有優勢！ 歐新社資料照片

前田健太日前離開待了4年的道奇隊，確定落腳雙城。由於雙城亟需補強輪值陣容，因此前田的到來對他們來說算是注入強心針。

雙城隊在與道奇的交易中，送走潛力新秀投手葛雷德羅(Brusdar Graterol)、雷利(Luke Raley)，並從道奇隊手中得到前田健太、小聯盟球員卡馬戈(Jair Camargo)以及1000萬美元現金。

雙城會願意為了前田健太，送走去年的百大新秀葛雷德羅，主因在於他們的輪值在開季會有兩個空缺，而前田的到來等於補了輪值的其中一個大洞。雙城去年的兩位輪值主力吉布森(Kyle Gibson)和培瑞茲(Martin Perez)在球季結束後都成了自由球員，分別轉到遊騎兵和紅襪隊。還留在陣中的剩下貝瑞歐斯(Jose Berrios)、歐多瑞齊(Jake Odorizzi)和皮內達(Michael Pineda)，但皮內達違反禁藥規定被禁賽，得到五月才能回歸。於是雙城在這個冬天分別以1年700萬與1年300萬的合約，簽下老將貝利(Homer Bailey)和希爾(Rich Hill)。但希爾動了手肘手術，得等到6月才能復出，這時前田的加入就相當有幫助。

雙城強投皮內達上季拿下11勝後，被查到使用禁藥，遭到禁賽60場處份，新球季開打後尚有39場待執行。 美聯社

前田在道奇隊的4年繳出47勝35敗、3.87防禦率的成績。道奇隊在最近三年讓他先發、後援兩邊跑，表現算是穩定。他在雙城輪值可排在第3號先發，僅次於貝瑞歐斯和歐多瑞齊。

前田的合約相當划算，也相當奇特。當初他從日本加入道奇時，與道奇簽下8年2500萬的合約，每年保證的年薪只有300萬，其餘得靠激勵獎金來賺。他的激勵獎金包括進入開季名單可得15萬，主投15場先發可拿100萬，主投20場可再拿100萬，主投到第25、30和32場可各多拿150萬。投球局數的部分，從第90局開始，每多投10局可拿25萬，投到200局的話可再拿75萬。

前田第一年主投了32場，本薪加激勵獎金拿了1190萬。或許鑒於第一年讓前田拿太多錢，道奇接下來每年都在8、9月將他調往牛棚，而他接下來三年領的年薪分別降到725萬、600萬及840萬。道奇隊在這筆交易中還給了雙城1000萬的現金，而前田這三年的年薪都不超過1000萬，等於今年道奇幫雙城付了前田的薪水。

道奇為了省錢，近3年竟然讓前田健太後援出賽34次，季後賽則是後援21次，現在還把他交易出去，實在是有點不太厚道，最好就不要在世界大賽碰到雙城。 歐新社資料照片

若到了球季中，皮內達和希爾都歸隊且健康，那麼前田又有了被調往牛棚的空間。只是若真如此，前田想必對這調度會相當不滿。

無論如何，在同區勁敵白襪隊大肆補強的情況下，即便雙城上季拿了101勝還是不敢掉以輕心，前田的到來對他們來說正是時候。

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