大聯盟新制扼殺一人左投 球迷是否願意買單？

「It’s official！」大聯盟秘書長曼菲德(Rob Manfred)公布即將在2020賽季實施新規則，其中最令人注目就是關於投手新規定。按照新制，未來一名投手上場必須面對至少三名打者，或是完成一個半局才能被換下，這意味著過去總是深藏在牛棚部隊中專精左打一人投手，將因為這新制成為歷史名詞。

每當球賽陷入膠著狀態且對方即將上場打者是強力左打，例如：邦茲(Barry Bonds)、「老爹」歐提茲(David Ortiz)等，就是一人左投打卡上班時間，這戰術已是大聯盟教練團屢試不爽固定調度。尤其是在季後賽期間，這種調度幾乎是守住分數的必然決策，也因此令這些一人投手在球隊中占有一定的定位。

上季還效力於響尾蛇隊麥克法蘭(T.J. McFarland)，就是靠著一人左投身份在大聯盟中討生活。2017年麥克法蘭就是靠著對左打的壓制力為自己贏得一張85萬美金合約，而他也不負響尾蛇期待總是能完成教練團所交付的任務。2019球季後，麥克法蘭雖被響尾蛇給釋出，但是馬上就被運動家隊給撿走。可是如今由於新制上路關係，麥克法蘭能否繼續延續自己的大聯盟生涯將成為未知數。

台灣球迷所熟悉的下鉤左投邁爾斯，生涯後期主要擔任一人限定的左投。 美聯社

在大聯盟百年的歷史內，一人投手的歷史其實並不長，但這項調度與戰術絕對影響現代棒球發展與選手定位。不少投手藉此再次找到自己職業生涯第二春，同時延長自身選手生涯。其中著名就有：海盜隊「糖果男」坎德拉(John Candelaria)、在大聯盟打拼24個球季的歐賽科(Jesse Orosco)和台灣球迷十分熟悉下鉤左投邁爾斯(Mike Myers)等，都是在生涯末期靠著一人限定的左投優勢在大聯盟中討生活，許多球隊也毫不吝嗇網羅這些老江湖們，可惜的是未來這些球迷們所熟悉身影將會消失在大聯盟戰場中。

一向喜愛使用戰術的鬼才教練麥登(Joe Maddon)對於大聯盟的新制很不以為然。他認為大聯盟之所以會想要減少換投手的次數，是因為要縮短比賽時間與加快比賽節奏，可是這不能干預教練團對於棒球戰術運用，同時影響到棒球運動所該具有本質。畢竟棒球與其他職業運動不同地方是它不受時間限制，這也是許多人為此著迷之所在，因為只要沒有完成出局數，比賽仍在進行中，輸的那一方永遠都有機會逆轉情勢。

一向喜愛使用戰術的鬼才教練麥登對於大聯盟的新制很不以為然。 美聯社

2019年大聯盟平均一場比賽長度為3小時05分鐘又35秒，未來在新制上路後，比賽長度應該會有所下修。大聯盟官方一直以來對於棒球運動演化不遺餘力，從2016年開始因為明星二壘手阿特利(Chase Utley)所設「禁止惡性滑壘」到後來為了保護明星捕手波西(Buster Bosey)所立「嚴禁本壘衝撞」規則，已經讓素有「力量」與「激情」大聯盟棒球卸下「野性」外衣。如今又為了吸引非棒球愛好者入場看球乃至於推行新制，更是硬生生的把原本大聯盟「專業分工」給裂解。老球迷們是否依舊願意買單，十分值得觀察！