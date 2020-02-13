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中職／再找大聯盟級洋投 猿簽陳偉殷的馬林魚隊友
樂天桃猿再有大聯盟級洋投助陣，簽下曾與陳偉殷當過隊友的左投尼寇力（Justin Nicolino），他預計將在2月下旬向球隊報到。
28歲的尼寇力身高191公分、體重90公斤，在2010年選秀由藍鳥第二輪籤選進，2015年在馬林魚升上大聯盟，三季累積出賽50場（33場先發），拿下10勝13敗、防禦率4.65，在馬林魚與陳偉殷當過兩年隊友，共組先發輪值，他在2018年季前遭馬林魚指定讓渡，隨後陸續轉戰紅人、雙城、白襪，但都未升上大聯盟。
尼寇力來台加盟猿隊是定位為先發投手，他表示，「能夠來到台灣打球是自己職棒生涯全新的選擇，很期待在這裡的一切，家人也都非常支持，會準備好最佳的狀況來台。」
猿隊目前確定的洋投，還包括卡本特和威拉諾（原中信兄弟洋投紐維拉），上季拿下勝投與三振雙冠王的李茲原也已簽約完成，但日前傳出因身心狀況不佳，暫時無法抵台報到。
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