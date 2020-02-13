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MLB／「我也是基特」 紅襪基特談巧遇傳奇

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅襪陣中終於迎來「基特」，但並非球迷所熟知的那位傳奇球星，而是與道奇的重磅交易中收下取名為基特的新秀唐斯。 截圖自大聯盟官網

紅襪陣中終於迎來「基特」，但並非球迷所熟知的那位傳奇球星；在與道奇的重磅交易中收下的新秀唐斯（Jeter Downs），因為名字取自洋基「永遠的隊長」基特（Derek Jeter），來到紅襪後話題不斷，他也透露最近才剛與基特通上電話的趣事。

「我應該會不斷被問到關於名字的事吧！」唐斯笑說，「這很酷，我媽在命名時不知道到底在想些什麼。」

唐斯的父親傑瑞為紅襪球迷，第一個兒子在1993年出生時，繼承了與自己相同的名字傑瑞（Jerry Downs），第二個兒子在1998年出生時，卻為他取了來自世仇球隊球星的名字基特，而在這筆道奇與紅襪交易之後，唐斯兄弟檔目前都在紅襪體系打拚。

儘管父親是紅襪球迷，唐斯卻愛上了洋基，他也透露前幾周才剛見過基特，當時兩兄弟正在南佛州開車，準備前往自主訓練，卻在路上發現一旁的休旅車駕駛就是基特，忍不住朝他揮揮手，隨後他們打了電話給訓練員、前大聯盟球員伊巴尼茲（Raul Ibanez），告訴他「我們剛剛看到基特啦！」伊巴尼茲隨後打了電話給基特，告訴他，「剛剛對你揮手的那孩子，他也是基特。」

幾天後，唐斯的友人在馬林魚的慈善活動上見到基特，讓兩人透過視訊通話，大小基特終於說上話，唐斯表示，「我從小就把他當偶像，能跟他說話，這真的太特別了。」

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