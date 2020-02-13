MLB／秀水手56號球衣 陳偉殷春訓拚留大聯盟

水手隊今天投捕手報到展開春訓，台灣左投陳偉殷也揭開旅美生涯的新篇章，將穿上水手56號戰袍，力拚進入開季26人名單；本就競爭者眾的五號先發之爭，今天也確定再多一名對手，水手宣布以大聯盟合約簽下沃克（Taijuan Walker）。

陳偉殷的旅美生涯邁入第九年，這是他首度以小聯盟合約、40人名單外的身分參與大聯盟春訓，開季能否從大聯盟出發是未知數，必須靠亮眼的春訓表現卡位，今天水手進行投捕手報到，陳偉殷的挑戰也正式啟動。

陳偉殷透過Instagram限時動態秀出水手隊56號球衣，揭露自己的新背號，這也是他職業生涯首度使用這個背號，在金鶯的四年期間皆穿16號球衣，在馬林魚則先後使用54號和20號，效力日本職棒中日龍隊時則穿過31號和21號球衣。

陳偉殷爭取五號先發，從大聯盟展開球季，今天也確定再多一名對手，水手以一年200萬美元、附帶100萬美元激勵獎金的大聯盟合約簽下沃克，他是水手在2010年選秀的首輪指名球員，大聯盟生涯曾為水手出賽四季，這回鳳還巢也備受期待，水手官方推特寫著：「他回來了！」歡迎這位昔日大物回歸。

水手總經理迪波托（Jerry Dipoto）表示，「我們很興奮能將沃克帶回西雅圖，我們相信我們會是天生一對，也很清楚如果他能維持健康，他會是能為我們帶來影響力的大聯盟先發投手。」