MLB／新規定一人投手走入歷史 正式認證二刀流

美國職棒大聯盟（MLB）今天公告本季實施的多項新規定。過去常見專門上場只投一人次的功能性投手，從此走入歷史；投打雙棲的「二刀流」身分則有了官方認證的正式地位。

大聯盟為減少頻繁換投手造成比賽冗長，從春訓熱身賽開始，規定每一名投手上場投球，無論先發或後援，必須面對3名打者或者投完半局才能退場，唯一例外是受傷。

過去球隊有一種投手角色，上場後援只對付一名打者之後就下場，現在將從大聯盟場上消失。這種角色通常用在「左投剋左打」，台灣左投手倪福德、王維中都曾擔任這種「一人左」。

其次，大聯盟更改了球員名單規定。例行賽、季後賽的可上場球員名單從原本的25人增加為26人。原本從9月開始的擴編40人名單，新規定縮減為28人名單。

每隊的26人名單中，最多可以登錄13名投手。28人擴編名單可以登錄14名投手。

新的球員名單規定裡，如今有了一個獨立於投手或野手之外的新身分，即投打雙棲的「二刀流」選手。只要符合二刀流身分的球員，能不受限於投手名額上場投球。

登錄為二刀流的資格有兩項，以本季而言，這名球員在2019年或2018年球季，單季至少投球20局並且以野手或指定打擊身分先發20場以上，每場至少3打席。

按照規定，登錄為野手的球員不得上場投球，例外是進入延長賽或雙方差距6分以上。

打響「二刀流」名號的天使隊日籍球星大谷翔平，因復健進度的關係，5月以前只擔任打擊。但恢復投球之後，他就能以二刀流的身分，貢獻球隊的投手戰力，又不用占到投手名額。天使隊等於多一名投手可以用。