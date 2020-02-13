快訊

那些年斥資千萬的華麗主燈 結束後到哪去了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／穿道奇球衣一季限定？貝茲不談延長合約

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
普萊斯與貝茲今天穿上道奇球衣正式亮相。 圖／取自道奇推特

今年冬天最重量級的交易案，貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）在今天終於穿上道奇球衣亮相，這次能否真的成為道奇爭冠的最後一塊拼圖，貝茲說：「2020年球季結束時，我希望能在這裡穿著這件球衣慶祝。」

道奇已經連續七年稱霸國聯西區，但屢屢在季後賽嘗到差一步的痛楚，包括2017年和2018年都進入世界大賽，先後輸給太空人與紅襪，都是在自家主場輸掉最後一戰，看著對手在道奇球場開起封王派對，相當不是滋味。

今天球團在道奇球場中外野，為兩位新援舉辦加盟記者會，貝茲與普萊斯從抵達球場就笑容滿面，兩人分別穿著50號和33號道奇球衣亮相，期許這次能幫道奇將封王之路走到最後。

普萊斯透露，看到兩人一起被交易的消息時，他們就互通電話，「道奇在近幾年來都取得成功，現在多了像貝茲這樣的球員，而我也一起加入這個團隊，我們都對此感到興奮。」

外界也好奇，穿著道奇球衣的貝茲是否為「一季限定」，他曾多次表達進入自由市場測試身價的企圖，與紅襪遲遲無法談妥延長合約，最終導致這筆交易的發生。

來到道奇後，貝茲的想法看來仍無改變，對於延長合約興趣缺缺，他表示，「我才剛來到這裡，還在找房子、處理一些事情，我還沒想過這些問題（延長合約）。」他也被問到是否可能在季後以自由球員身分重返紅襪，他回應：「我熱愛波士頓，但我知道在商言商，我現在只想專注於2020年球季，等時候到了再來考慮這些事吧。」

道奇 普萊斯
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

MLB／等不到官方回覆 紅襪開訓宣布羅尼克代理教頭

MLB／重磅交易拍板 道奇湊3名新秀換紅襪貝茲和普萊斯

相關新聞

MLB／秀水手56號球衣 陳偉殷春訓拚留大聯盟

水手隊今天投捕手報到展開春訓，台灣左投陳偉殷也揭開旅美生涯的新篇章，將穿上水手56號戰袍，力拚進入開季26人名單；本就競...

MLB／投捕開訓先擋媒體 太空人挨批「懦夫」

太空人今天是投、捕手報到日，但想從球員口中聽到關於偷暗號的道歉、辯解或任何說法，可能要失望了。太空人春訓基地今天並未開放...

MLB／／昔太空人打擊教練 「後悔沒阻止偷暗號」

曾是象徵榮光的2017年太空人球衣，現在反而成了汙點，當年效力太空人的成員今天再有人出面道歉，但同樣都是已離隊者，目前效...

MLB／酸亞土維戴蜂鳴器 洋基捕手：脫我褲子都可以

被視為太空人違規偷暗號的最大受害者之一，洋基有滿肚子的委屈說不完，捕手桑契斯（Gary Sanchez）就揶揄亞土維（J...

MLB／穿道奇球衣一季限定？貝茲不談延長合約

今年冬天最重量級的交易案，貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）在今天終於穿上道奇球衣亮相，...

MLB／春訓開跑 5台將先報到搶開季名單

七名旅美台將參與今年大聯盟春訓，爭取進開季廿六人名單，包括江少慶、黃暐傑、朱立人都已向球隊報到，陳偉殷轉戰水手隊再出發，今投入春訓，他也誓言不放棄任何機會。

MLB／開訓日不見王牌投手 塞爾因肺炎告假

紅襪投、捕手報到春訓首日，就不見王牌投手身影，已罹患流感一周半的塞爾（Chris Sale），病情惡化為肺炎，暫時向球團...

MLB／只有1%機會也不放棄 陳偉殷感謝水手給機會

水手今天正式宣布以小聯盟合約簽下我國投手陳偉殷的消息，他和另外三人一起獲邀參加大聯盟春訓，讓水手目前共有66人前進基地。

MLB／等不到官方回覆 紅襪開訓宣布羅尼克代理教頭

等不到大聯盟官方對偷暗號指控的正式裁決，紅襪決定在春訓第一天先宣布由板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）擔任新賽季...

MLB／扮偷暗號要角 貝爾川被隊友暱稱教父

太空人偷暗號弊案細節越來越明朗，根據「The Athletic」最新報導，當時為球員生涯最後一年的貝爾川（Carlos ...

MLB／投手大谷趕不上開季 二刀流要等5月中

天使「二刀流」大谷翔平確定無法以投手身分趕上開幕戰，總管艾普勒（Billy Eppler）今天在投捕報到日表示，由於去年...

去年轟吳昇峰讓台灣心碎 若克今預約大聯盟

去年12強中華隊的優異演出歷歷在目，無論是張奕的燃燒小宇宙、江少慶展大將之風、陳俊秀石破天驚三分彈，都是記憶中的美好片段，而吳昇峰亦替業餘棒壇爭光，對美國隊的關鍵戰役頂住壓力，一度讓中華隊看到贏球希望

熱門新聞

NBA／遭自家球迷狂噓 安比德仍繳26分退快艇

NBA／威廉森31分退拓荒者 改寫多項紀錄

NBA／湖人補強備案啟動 外媒看好3人成潛在目標

NBA／威廉森轟31分 哈勒戴：沒人守得住他

NBA／談維金斯適應狀況 柯爾拿KD當典範

媒體人憶布萊恩 私下對人暖心但又常口出狂言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。