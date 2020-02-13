MLB／穿道奇球衣一季限定？貝茲不談延長合約

今年冬天最重量級的交易案，貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）在今天終於穿上道奇球衣亮相，這次能否真的成為道奇爭冠的最後一塊拼圖，貝茲說：「2020年球季結束時，我希望能在這裡穿著這件球衣慶祝。」

道奇已經連續七年稱霸國聯西區，但屢屢在季後賽嘗到差一步的痛楚，包括2017年和2018年都進入世界大賽，先後輸給太空人與紅襪，都是在自家主場輸掉最後一戰，看著對手在道奇球場開起封王派對，相當不是滋味。

今天球團在道奇球場中外野，為兩位新援舉辦加盟記者會，貝茲與普萊斯從抵達球場就笑容滿面，兩人分別穿著50號和33號道奇球衣亮相，期許這次能幫道奇將封王之路走到最後。

普萊斯透露，看到兩人一起被交易的消息時，他們就互通電話，「道奇在近幾年來都取得成功，現在多了像貝茲這樣的球員，而我也一起加入這個團隊，我們都對此感到興奮。」

外界也好奇，穿著道奇球衣的貝茲是否為「一季限定」，他曾多次表達進入自由市場測試身價的企圖，與紅襪遲遲無法談妥延長合約，最終導致這筆交易的發生。

來到道奇後，貝茲的想法看來仍無改變，對於延長合約興趣缺缺，他表示，「我才剛來到這裡，還在找房子、處理一些事情，我還沒想過這些問題（延長合約）。」他也被問到是否可能在季後以自由球員身分重返紅襪，他回應：「我熱愛波士頓，但我知道在商言商，我現在只想專注於2020年球季，等時候到了再來考慮這些事吧。」