MLB／酸爆亞土維戴蜂鳴器 洋基捕手：脫我褲子都可以

被視為太空人違規偷暗號的最大受害者之一，洋基有滿肚子的委屈說不完，捕手桑契斯（Gary Sanchez）就揶揄亞土維（Jose Altuve），敲出再見轟卻不敢讓隊友碰球衣的行徑有鬼，「如果是我敲出帶領球隊打進世界大賽的全壘打，隊友想脫我褲子都可以。」

洋基投捕手開訓，話題依舊圍繞著太空人打轉，總教練布恩（Aaron Boone）在開訓記者會上表示，「有些球員還有很多事情想跟你們（媒體）分享，有些球員則準備好繼續前進了。」但他自己也表態，對於2019年太空人是否在球衣內配戴蜂鳴器，確實也有懷疑。

布恩表示，看了太空人前教頭辛區（A.J. Hinch）上周的專訪，未對是否使用蜂鳴器正面回答有或沒有，「那確實是現在最大的疑問之一，和許多人一樣，我也花了時間想確認，但我們可能永遠都不知道答案了吧！」

外界提出太空人使用蜂鳴器的證據之一，包括2019年美聯冠軍賽第六戰，亞土維面對查普曼（Aroldis Chapman）敲出再見全壘打，一棒淘汰洋基，但跑回本壘時拉拉球衣，示意隊友不要碰他的球衣。

桑契斯今天就語帶諷刺回應，「我能告訴你們，如果是我敲出全壘打，帶領球隊進入世界大賽，隊友可以撕掉我的褲子，隨便想撕什麼都可以。」

塞佛里諾（Luis Severino）則提到，自己近幾年來常被指出投球動作被破解的問題，也特別花了心思在這上面，但如果太空人是靠科技違規破解暗號，那他所做的努力當然都是白費工夫。