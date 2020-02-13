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MLB／／昔太空人打擊教練 「後悔沒阻止偷暗號」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

曾是象徵榮光的2017年太空人球衣，現在反而成了汙點，當年效力太空人的成員今天再有人出面道歉，但同樣都是已離隊者，目前效力天使的捕手史塔西（Max Stassi），以及現於藍鳥擔任板凳教練的哈金斯（Dave Hudgens），都為當年沒有阻止事情發生而後悔。

哈金斯在2017年擔任太空人打擊教練，他的名字出現在太空人偷暗號的結案報告中，也是大聯盟辦公室的約談對象之一。儘管報告中點明，偷暗號多為「球員自發行為」，但哈金斯表示，「我很抱歉，我沒能多做些什麼去阻止這一切發生。」

哈金斯表示，他已記不得太空人開始偷暗號的確切時間點，但記得第一次聽到敲擊聲響的那天，他曾問過球員在幹嘛，而球員回答這是下一球是變化球的意思，「老實說，我從沒想過要阻止，我應該要阻止的，但我在當時確實沒有那樣的念頭。」

史塔西當年僅在太空人出賽14場，也未進入季後賽名單，今天在受訪時談及「前同事」弊案，他表示，當年剛來到太空人時，得知偷暗號一事，他也嚇了一跳，「我在2017年看到了那些事，但當你在團隊裡的地位比較低時，你只能乖乖上場打球。」

他無法點出自己是否因為偷暗號而得利，「我不知道這是否有幫助，每個人都有自己的判斷，但偷暗號終究是錯誤的。」他表示，自己為此事感到後悔，「我感覺很糟，回過頭看，我認為球隊裡的每個人都很後悔，如果我們可以回到過去，我確信我們連偷暗號的念頭都不會有。」

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