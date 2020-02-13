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MLB／投捕開訓先擋媒體 太空人挨批「懦夫」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

太空人今天是投、捕手報到日，但想從球員口中聽到關於偷暗號的道歉、辯解或任何說法，可能要失望了。太空人春訓基地今天並未開放媒體採訪，連球員停車場都重重戒備，躲避的態度引來媒體批評「懦夫」。

多支球隊都在今天進行投、捕手報到，太空人偷暗號醜聞燒了整個冬天，無疑也是開訓日上最受矚目的球隊，但他們似乎還沒準備好面對自己的錯誤，今天到場的媒體皆不得其門而入，球團人員告知今天沒有任何球員與教練可以受訪，最快要到明天才有機會聽到球員說法。

「今日美國」旗下部落格For The Win嚴厲批評，「太空人今天證明了他們就是一群懦夫」、「太空人用封鎖停車場、阻擋媒體進入球場展開新的一年」。

太空人今天未開放採訪的原因，可能來自球團上層意見，據報導指出，太空人老闆克蘭（Jim Crane）今天召開會議，將定調球員是否針對偷暗號一事向外界道歉，儘管今天僅有投捕需要報到，但野手也都飛抵春訓基地，參加這場會議。

克蘭先前受訪就曾提到，認為自家球員需要為了自己所作所為，向外界道歉尋求原諒，才能在新球季重新出發；ESPN報導指出，在與球員取得共識後，太空人預計將在明天開啟休息室，讓媒體入內採訪，屆時將有更多球員為偷暗號一事發聲。

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