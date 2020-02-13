MLB／開訓日不見王牌投手 塞爾因肺炎告假

紅襪投、捕手報到春訓首日，就不見王牌投手身影，已罹患流感一周半的塞爾（Chris Sale），病情惡化為肺炎，暫時向球團告假，但好消息是病情並不影響訓練，他這兩天仍舊拎著手套練投。

在紅襪送走左投普萊斯（David Price）後，塞爾在新球季勢必須為球隊扛起更多重擔，但他的春訓報到日現在得先推遲幾天，代理教頭羅尼克（Ron Roenicke）表示，塞爾因肺炎暫時告假，「雖然聽起來很糟，但其實他說他昨晚睡得很好，他這兩天也都有練投和傳接。」

羅尼克表示，塞爾預計將在美國時間周五向球隊報到，屆時球隊會再評估他的狀況，但好消息是他的手臂現在感覺非常好。

羅尼克昨天才剛確定接下兵符，以「代理總教練」的頭銜率領紅襪，上工第二天，他花了25分鐘與球員進行問答，與球員分享他的帶兵理念，以及球員可能需要面臨的改變，其中之一就是先發投手得上緊發條了。

紅襪去年戰績疲軟，首要原因就出在先發投手表現不振，而羅尼克明白表示，「我們今年會確認，至少先發投手要在春訓先發六場，我認為那很重要，確保他們不再像去年一樣開季慢熱。」

去年紅襪先發投手在春訓的出賽量確實不多，羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和維拉茲奎茲（Hector Velazquez）先發四場，已是全隊最多，波瑟羅（Rick Porcello）先發三場，塞爾、普萊斯和伊瓦迪（Nathan Eovaldi）都僅先發兩場。