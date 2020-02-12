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MLB／投捕報到日前一天 水手正式宣布簽下陳偉殷

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

水手今天正式宣布以小聯盟合約簽下我國投手陳偉殷的消息，他和另外三人一起獲邀參加大聯盟春訓，讓水手目前共有66人前進基地。

今天陳偉殷也在臉書粉絲團留言，寫下，「明天就是春訓報到日，非常感謝水手隊給了我這次的機會，我會好好把握，並全力以赴地去爭取跟去競爭任何的可能性，就算只有1%的機會我也不會放棄的！」

雖然大聯盟記者海曼（Jon Heyman）在一月底率先證實陳偉殷和水手簽約的消息，但水手直到今天才給出公告，並一起發表另兩張小聯盟合約，包含投手班諾洛斯（Manny Banuelos）及內野手韓遜（Alen Hanson）。

另外，水手也再證實，外野新秀菲力亞受邀大聯盟春訓，以上皆由總管迪波托（Jerry Dipoto ）親自說明。

水手明天即將展開投捕報到，預料陳偉殷也會亮相，34歲的他要和新秀（鄧恩Justin Dunn ）等人競爭第五號先發的位置，不過去年轉任後援投手的他，也有機會進入水手牛棚。

西雅圖當地網站介紹陳偉殷，2012年以先發投手身份在金鶯展開大聯盟生涯，四年期間貢獻46勝32敗，防禦率3.72，2016年以自由球員加盟馬林魚，但接下來四年難以維持健康出賽，只先發57場，去年調往牛棚出賽56場，防禦率6.59。

陳偉殷本季仍可以拿到馬林魚合約中最後一年的2200萬美元薪資，若升上大聯盟，水手只需負擔底薪。

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