MLB／等不到官方回覆 紅襪開訓宣布羅尼克代理教頭

等不到大聯盟官方對偷暗號指控的正式裁決，紅襪決定在春訓第一天先宣布由板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）擔任新賽季的代理教頭，等到他確定從弊案中全身而退再「真除」；總管布隆（Chaim Bloom）表示，「我們沒有理由認為羅尼克會被調查影響，一旦結果出爐沒有涉及，就會讓他正式接管。」

羅尼克在過去兩年是擔任前教頭柯拉（Alex Cora）的副手，學習不少帶兵哲學，還稱讚柯拉是所見最懂的溝通技巧的人，「當你走進休息室，看到他坐在那，旁邊有人圍成小圈圈，這給了我啟示，雖然我自認溝通良好，但還可以做得更棒，我會試著向他看齊。」

事實上，63歲的羅尼克比柯拉年長近20歲，甚至還曾在道奇小聯盟執教過柯拉，兩人擁有多年交情，而在柯拉因為涉入太空人偷暗號弊案遭到開除後，羅尼克也多次和他通訊息，「他是我這兩年非常享受共事的對象，非常在乎教練團和球員，也是一位有趣的人。」

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）原本示意會在春訓之前公布紅襪的調查報告和懲處，結果跳票了，內部消息轉告給美聯社，目前本周沒有安排任何宣告。

成為大聯盟30支球隊中最晚上任的總教練，還要面臨球隊剛交易走兩位大將貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price），在兵荒馬亂中羅尼克要如何帶人帶心，他說，「希望我們能持續向前，還有一堆事要去證明。」