MLB／扮偷暗號要角 貝爾川被隊友暱稱教父

太空人偷暗號弊案細節越來越明朗，根據「The Athletic」最新報導，當時為球員生涯最後一年的貝爾川（Carlos Beltran），在犯案過程中扮演「教父」等級的角色，和時任板凳教練的柯拉（Alex Cora）主導一切。

2017年貝爾川帶著世界大賽冠軍榮退的故事，現在看來完全變調，報導指出當時40歲的他仗著「老大哥」的威勢，遊走在球員休息室中，畢竟當時太空人大量啟用農場新秀，包含布萊格曼（Alex Bregman）等人在內都還只是菜鳥，就連第二資深的老將麥肯（Brian McCann） 都只有33歲，和20年資歷的準名人堂名將貝爾川相比都顯得落差。

貝爾川當時結束和洋基三年的合作來到太空人，立刻告訴小老弟們偷暗號的方式太「落伍」了，並開始著手作弊計畫，麥肯雖然曾出面向貝爾川要求停止，但反而受到打壓，兩位不具名的球員向媒體透露，「他不予理會，還鎮住每個人，如果你是一個有潛力的太空人年輕新秀，當他對你喊『我們就要這麼幹，你呢？』時，會怎麼做？」

根據「The Athletic」寫道，貝爾川在休息室為所欲為，這也解釋了為什麼總教練辛區（A.J. Hinch）和其他教練團無法動作的原因，雖然有人對陣中的管理不當感到奇怪，也被貝爾川拿輩分鎮壓，不少球員形容他是「教父、「大王」、「大哥大」。

弊案一開始爆發時，貝爾川還向媒體自清，表示不清楚攝影機的事，甚至被大都會開除總教練一職時還發出聲明，強調自己20年生涯總是帶著驕傲做為一名領袖，並且做對的事，如今顯得格外諷刺。