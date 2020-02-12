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周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

MLB／投手大谷趕不上開季 二刀流要等5月中旬

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

天使「二刀流」大谷翔平確定無法以投手身分趕上開幕戰，總管艾普勒（Billy Eppler）今天在投捕報到日表示，由於去年下半季的膝蓋手術耽擱了手肘復健行程，所以大谷開季只能先以指定打擊登場，5月中旬才能重返投手丘。

大谷翔平前年季後接受手肘韌帶重建手術（Tommy John），去年9月又開刀治療膝蓋髕骨分裂，已經超過一年時間沒上演「二刀流」，但艾普勒今天表示，今年還得再等等，「我們將大谷站回投手丘的目標設在5月中旬，他在開季可以先當指定打擊，由於新規則上路，讓我們可以送他去投復健賽，而不必放進受傷名單，這樣他就可以持續擔任我們的打者。」

大聯盟為了大谷翔平訂製「二刀流」條款，投打雙棲的球員能跳過受傷名單，直接前往小聯盟參加復健賽，保有隨時在大、小聯盟之間出賽的彈性。

大谷翔平來到天使後每年都面對不同教頭，今年要合作的麥登（Joe Maddon），是大聯盟近年頗富名望的總教練，而他也展現對「二刀流」的濃厚興趣，儘管身處美聯，仍不排除讓大谷同天打擊和投球的可能，「我抱持開放態度，我們目前還沒做好這準備，但沒理由不要，他必須證明自己沒問題，我們也會從他的談吐和表現觀察。」

目前大谷翔平最有可能的使用模式，是在開季擔任每天先發指定打擊，一周當中會有一天前往小聯盟投復健賽，等到「二刀流」解禁後，改為每周先發登板一場，投球前、後一天輪空，其餘時間回到打線裡當指定打擊。

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