去年轟吳昇峰讓台灣心碎 若克今預約大聯盟

去年12強中華隊的優異演出歷歷在目,無論是張奕的燃燒小宇宙、江少慶展大將之風、陳俊秀石破天驚三分彈,都是記憶中的美好片段,而吳昇峰亦替業餘棒壇爭光,對美國隊的關鍵戰役頂住壓力,一度讓中華隊看到贏球希望,可惜在第七局挨若克(Brent Rooker)的逆轉全壘打,與勝利擦肩而過,徒留遺憾。

讓臺灣球迷心碎不已的若克,整個12強賽事在20個打數中擊出6支安打、3轟、5分打點,小樣本打擊三圍為0.300/0.333/0.800,3支全壘打分別是轟荷蘭、韓國和中華隊,最後獲得「最佳指定打擊」殊榮。

1994年次的若克在去年11月滿25歲,今年首度獲邀大聯盟春訓,能趁此機會大開眼界、吸收經驗,並和其他潛力新秀如路易斯(Royce Lewis)、科里洛夫(Alex Kirilloff)多多交流,共同儲備日後登上大聯盟舞台的能量。

回首學生時期,若克實是大殺四方,2016年助所屬球隊拿下聯賽冠軍,2017年更上一層樓,65戰狂敲23轟、82打點,三圍0.387/0.495/0.810,成為SEC聯賽史上第二位三冠王,當之無愧拿下聯賽MVP(SEC Player of the Year,Southeastern Conference Baseball Player of the Year),與「二刀流」麥凱(Brendan McKay)共同獲得年度大學棒球全國最佳球員(Collegiate Baseball national Player of the Year)的獎項。

拿過這些獎的球員皆非泛泛之輩,檢視年度大學棒球全國最佳球員近年得主,較有名的就有2016年左投勞爾(Eric Lauer)、2015年班寧坦迪(Andrew Benintendi)、2013年布萊恩(Kris Bryant)、2011年包爾(Trevor Bauer)、2010年塞爾(Chris Sale)、2009年史特拉斯堡(Stephen Strasburg)和2008年波西(Buster Posey),如今都在大聯盟佔有一席之地。

投入職業棒壇後的若克以左外野為主、一壘為輔,2017年首輪第35順位中選的他,同年在新人聯盟、高階1A合計出賽62場,敲18轟、52分打點,打擊三圍0.281/0.364/0.566,適應良好,入選《棒球美國》2018年百大新秀,不過2018年在2A遇到低潮,130場出賽只有22轟,三振數暴增。上季更因腹股溝受傷缺席一段時間,幸好復出後仍在3A繳出14轟與0.281/0.398/0.535成績單,並在12強火力四射,消除外界對傷勢的疑慮。

若克是重砲型打者,最大的亮點在於力量(power),有平均以上的水準,然而揮空率也高,伴隨為數可觀的三振數,去年球季的K%達33.8%,是3A所屬聯盟的第九高,很大機率會成為球迷口中的「盲砲」、「用三振換全壘打」,面對中華隊的比賽即是經典縮影:前兩打席都遭到吳昇鋒三振,第三打席才掌握失投球、一棒開轟,當時的他受訪亦不忘稱讚吳昇峰的表現:「給我們很多苦頭、攻勢無法串連。」

除了長打能耐,若克的打擊、跑壘、臂力都屬平均水準,雖然能選到不少保送,不過大聯盟層級的投手控球比小聯盟投手好、失投的機率也明顯較低,揮空率高的罩門只會更加放大,尤其平均以下的守備能力,更讓他未來發展受限,在雙城補強唐納森(Josh Donaldson)、連動使延長合約的沙諾(Miguel Sano)移防一壘後,若克的空間再被壓縮,畢竟指定打擊的不二人選是老將克魯茲(Nelson Cruz)。

若克(右)不但有優異的打擊能力,跑壘功力也不差。 歐新社資料照片

上季的高打擊率很大部分得歸功於超過四成的BABIP,對左右投的成績落差大也是隱憂(去年對右投打擊率0.317、對左投打擊率0.180),新球季的目標是維持砲火的同時,盡量降低揮空率,並在選球和守備更加精進,如此便有機會在漫長賽季有球員受傷時,掙得大聯盟門票,或是成為交易籌碼,替長打貧乏的球隊提供奧援。

相信或許還有臺灣球迷對於若克抱持敵意、怨恨和心有不甘:「如果不是那發全壘打,中華隊可能會贏!」,但若以正向積極一點的心態,反而更要希望若克能登上大聯盟舞台、甚至走得長遠,這樣日後回想起來才會「與有榮焉」:「噢,那一次中華隊是輸給一個有頭有臉的強棒,而不是無名小卒啊!」