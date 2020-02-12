去年轟吳昇峰讓台灣心碎 若克今預約大聯盟

去年12強中華隊的優異演出歷歷在目，無論是張奕的燃燒小宇宙、江少慶展大將之風、陳俊秀石破天驚三分彈，都是記憶中的美好片段，而吳昇峰亦替業餘棒壇爭光，對美國隊的關鍵戰役頂住壓力，一度讓中華隊看到贏球希望，可惜在第七局挨若克（Brent Rooker）的逆轉全壘打，與勝利擦肩而過，徒留遺憾。

讓臺灣球迷心碎不已的若克，整個12強賽事在20個打數中擊出6支安打、3轟、5分打點，小樣本打擊三圍為0.300/0.333/0.800，3支全壘打分別是轟荷蘭、韓國和中華隊，最後獲得「最佳指定打擊」殊榮。

1994年次的若克在去年11月滿25歲，今年首度獲邀大聯盟春訓，能趁此機會大開眼界、吸收經驗，並和其他潛力新秀如路易斯（Royce Lewis）、科里洛夫（Alex Kirilloff）多多交流，共同儲備日後登上大聯盟舞台的能量。

回首學生時期，若克實是大殺四方，2016年助所屬球隊拿下聯賽冠軍，2017年更上一層樓，65戰狂敲23轟、82打點，三圍0.387/0.495/0.810，成為SEC聯賽史上第二位三冠王，當之無愧拿下聯賽MVP（SEC Player of the Year，Southeastern Conference Baseball Player of the Year），與「二刀流」麥凱（Brendan McKay）共同獲得年度大學棒球全國最佳球員（Collegiate Baseball national Player of the Year）的獎項。

拿過這些獎的球員皆非泛泛之輩，檢視年度大學棒球全國最佳球員近年得主，較有名的就有2016年左投勞爾（Eric Lauer）、2015年班寧坦迪（Andrew Benintendi）、2013年布萊恩（Kris Bryant）、2011年包爾（Trevor Bauer）、2010年塞爾（Chris Sale）、2009年史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和2008年波西（Buster Posey），如今都在大聯盟佔有一席之地。

投入職業棒壇後的若克以左外野為主、一壘為輔，2017年首輪第35順位中選的他，同年在新人聯盟、高階1A合計出賽62場，敲18轟、52分打點，打擊三圍0.281/0.364/0.566，適應良好，入選《棒球美國》2018年百大新秀，不過2018年在2A遇到低潮，130場出賽只有22轟，三振數暴增。上季更因腹股溝受傷缺席一段時間，幸好復出後仍在3A繳出14轟與0.281/0.398/0.535成績單，並在12強火力四射，消除外界對傷勢的疑慮。

若克是重砲型打者，最大的亮點在於力量（power），有平均以上的水準，然而揮空率也高，伴隨為數可觀的三振數，去年球季的K%達33.8%，是3A所屬聯盟的第九高，很大機率會成為球迷口中的「盲砲」、「用三振換全壘打」，面對中華隊的比賽即是經典縮影：前兩打席都遭到吳昇鋒三振，第三打席才掌握失投球、一棒開轟，當時的他受訪亦不忘稱讚吳昇峰的表現：「給我們很多苦頭、攻勢無法串連。」

除了長打能耐，若克的打擊、跑壘、臂力都屬平均水準，雖然能選到不少保送，不過大聯盟層級的投手控球比小聯盟投手好、失投的機率也明顯較低，揮空率高的罩門只會更加放大，尤其平均以下的守備能力，更讓他未來發展受限，在雙城補強唐納森（Josh Donaldson）、連動使延長合約的沙諾（Miguel Sano）移防一壘後，若克的空間再被壓縮，畢竟指定打擊的不二人選是老將克魯茲（Nelson Cruz）。

若克(右)不但有優異的打擊能力，跑壘功力也不差。 歐新社資料照片

上季的高打擊率很大部分得歸功於超過四成的BABIP，對左右投的成績落差大也是隱憂（去年對右投打擊率0.317、對左投打擊率0.180），新球季的目標是維持砲火的同時，盡量降低揮空率，並在選球和守備更加精進，如此便有機會在漫長賽季有球員受傷時，掙得大聯盟門票，或是成為交易籌碼，替長打貧乏的球隊提供奧援。

相信或許還有臺灣球迷對於若克抱持敵意、怨恨和心有不甘：「如果不是那發全壘打，中華隊可能會贏！」，但若以正向積極一點的心態，反而更要希望若克能登上大聯盟舞台、甚至走得長遠，這樣日後回想起來才會「與有榮焉」：「噢，那一次中華隊是輸給一個有頭有臉的強棒，而不是無名小卒啊！」