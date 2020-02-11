6搶1／旅日出賽難度高 歐力士看好張奕不放人

東京奧運「六搶一」資格賽即將開打，中華隊徵集旅外戰力進入最後階段，由於開打日期在美、日職棒開訓之後，中職秘書長馮勝賢評估，各球隊放人機率不高，「畢竟我們不是徵召，是邀請，不能勉強。」

台灣旅日一軍球員共五人，包括張奕、王柏融、陳冠宇、陽岱鋼、宋家豪，前三人都在去年底的世界棒球12強賽披上戰袍，馮勝賢透露，張奕雖然個人意願很高，但球團不願放人，「歐力士球團說，賽季即將開始，張奕到時會是重要角色。」

也有日職球團考量若放行台灣球員，可能有其他國家也希望比照辦理，馮勝賢表示：「目前仍在與旅外球員的母隊及經紀人溝通。」

美職狀況相對單純，今年有七名台灣球員參加大聯盟春訓，其中陳偉殷是小聯盟合約附帶春訓邀請，若拚進開季名單按規定無法參賽，但如果在3月26日26人名單繳交前被下放小聯盟，仍有機會加入中華隊，馮勝賢表示：「有在跟陳偉殷經紀人聯繫，就看春訓狀況。」

中華隊預計2月17日開始進行第一階段集訓，邀請無約旅外球員加入，如王維中、曾仁和、郭俊麟、張進德、廖任磊，，不過若已有跟隨球隊訓練仍照常；業餘、高中球員也在邀請名單中，但因目前仍有木棒聯賽、大專盃等賽事，看個人狀況決定是否加入集訓。