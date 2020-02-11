MLB／田中將大開工回應太空人弊案：感覺被耍了

大聯盟春訓投捕報到日，田中將大現身洋基基地立刻被問及對太空人偷暗號作弊的看法，他表示，「的確感覺被耍了，我不知道生氣是否能正確形容這感受，他們明顯違法了。」

太空人2017年奪得世界大賽冠軍，當時就是先在美聯冠軍戰擊敗洋基，先前退役的老將沙巴西亞（CC Sabathia）就直言，要是太空人沒作弊，洋基該年可以贏球，讓自己多添一枚冠軍戒。

田中將大表示，聽到太空人確定作弊的消息後，並沒有太過驚訝，「之前心裡就有底，感覺有哪裡怪怪的，當知道新聞時，感覺就像『果然真的怪怪的』。」

大聯盟調查結果，太空人並未在2019年季後賽動手腳，然而當時曾先發出賽的田中將大仍意識到風險，「去年季後賽我們很小心，我們改變暗號，還改得複雜一點。」

田中將大2017年和2019年季後賽共四度先發面對太空人，24局投球丟掉五分責失，其中兩場在太空人主場都投滿六局，只有一場丟掉兩分，對戰頗有心得。

去年田中將大第四次為洋基主投開幕戰，並以5.2局好投開胡勝場，今年新王牌柯爾（Gerrit Cole ）的到來，讓他又失去開幕戰先發的地位，不過田中仍期待和這位聯盟頂尖的投手共事，「這對我們隊是莫大的提升，我想也會為我帶來幫助，能近距離看他如何獻技。」