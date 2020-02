MLB／砸17億整修春訓基地 大都會不讓小聯盟使用休息室

大都會今年花了5700萬美元(約台幣17億元)整理春訓球場,其中主隊休息室更是仿造大聯盟規格打造,不過球隊明令,這房間只能在春訓使用,小聯盟球員無法在賽季中接手,原因是「他們得自己爭取」。

大都會春訓基地是位於佛州高階1A的聖路西港,今天投捕報到日,球員們陸續現身參加訓練,隨著亮相的還有重新整理過的球場,大都會砸下重金升級硬體,最有感的就是主隊休息室,置物櫃、沙發、電視和海報布置媲美大聯盟球場等級。

A look at the Mets' new facilities at Clover Park 🔥 pic.twitter.com/eq1Je9AHOF