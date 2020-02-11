MLB／砸17億整修春訓基地 大都會不讓小聯盟使用休息室

大都會今年花了5700萬美元（約台幣17億元）整理春訓球場，其中主隊休息室更是仿造大聯盟規格打造，不過球隊明令，這房間只能在春訓使用，小聯盟球員無法在賽季中接手，原因是「他們得自己爭取」。

大都會春訓基地是位於佛州高階1A的聖路西港，今天投捕報到日，球員們陸續現身參加訓練，隨著亮相的還有重新整理過的球場，大都會砸下重金升級硬體，最有感的就是主隊休息室，置物櫃、沙發、電視和海報布置媲美大聯盟球場等級。

A look at the Mets' new facilities at Clover Park 🔥 pic.twitter.com/eq1Je9AHOF — SNY (@SNYtv) February 10, 2020

不過大聯盟官網記者狄柯摩（Anthony DiComo）在現場指出，這個豪華的球員休息室專門為大聯盟春訓打造，高階1A的球員無法跟著享福，例行賽會待在另一間小聯盟專用休息室。

狄柯摩隨後也在推特上公開了小聯盟休息室的內裝照，雖然也經過重新整修，但比較小間外，裝潢也顯得樸素許多。

大都會說明不讓小聯盟使用高檔休息室的理由，他們希望能藉此達到激勵效果，提醒農場球員們要努力爭取大聯盟地位。

不過這個政策仍遭到媒體批評，除了花大錢翻新卻每年只使用一個半月顯得浪費之外，小聯盟多數人生活艱困，先前才有人出面提倡改善小聯盟環境，如今大都會連休息室都不給用的勢利作法，像是潑了一桶冷水。