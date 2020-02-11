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MLB／因太空人作弊摧毀生涯 波辛格出面提告

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
身為太空人偷暗號弊案最大的受害者，前藍鳥投手波辛格（左）決定挺身提告。 美聯社

身為太空人偷暗號弊案最大的受害者，前藍鳥投手波辛格（Mike Bolsinger ）決定挺身提告，他希望太空人吐出奪得世界大賽冠軍的3100萬美元紅利，成立基金會幫助弱勢孩童和有經濟困難的退役球員。

波辛格在加州找律師團協助，控訴太空人摧毀他的生涯，2017年8月4日在太空人主場比賽，是他最後一次在大聯盟登板，當時29歲的他剛在下半季轉任牛棚，尋求好表現想卡位，結果在那場比賽面對太空人，只投29球就被打爆退場，僅投0.1局被敲四支安打、三個保送，丟掉四分。

「我不知道我的職棒生涯是否有更慘的內容。」波辛格說道，「記得當時我說過，他們好像知道我要投什麼球，他們打到之前打不到的球，感覺自己是一點機會也沒有。」

波辛格並不是火球投手，在新人選秀會第15輪才上榜，是靠著變化球解決打者，結果那場比賽之後，他被指定轉讓，最後到了藍鳥3A，繳出4勝2敗、1.70防禦率成績，但在季後還是成為自由球員，之後並未獲得其它大聯盟球隊青睞。

隨著太空人偷暗號的情節曝光，波辛格才解答心中長久以來的疑問，有網友檢查太空人過往比賽的轉播，發現敲擊垃圾桶最多的一場，就是改變他人生的那一場，所投的29球中，有12球有聽到聲響。

律師梅賽拉斯（Ben Meiselas ）也說，「太空人球員和教練還吹牛他們進攻多棒、火力多好，但其實是作弊來的，讓波辛格成為受害者。」

波辛格之後轉往日職發展，在羅德和台灣投手陳冠宇當隊友，他回憶遠赴異鄉打拚的辛苦，當時隨行的妻子已懷孕，在人生地不熟的地方重新開始，語言不通成為生活上的障礙。

擁有四年大聯盟和兩年日職的資歷，波辛格在今年還沒等到新合約，「我不認為太空人的懲處符合他們的罪行，而且說實話，那些被炒掉的總教練，之後都能再找到球隊執教，但我們這些被欺負的人呢？我現在是失業。」

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