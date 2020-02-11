快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／官方擬季後賽擴為7隊 還可以挑對手

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
為了給球迷新鮮感，大聯盟想出季後賽新玩法。 歐新社

為了給球迷新鮮感，大聯盟想出季後賽新玩法，根據紐約郵報報導，官方可能將季後賽擴編為每個聯盟七隊參加，而且戰績較佳者還可以挑選對手，最快在2022年就會上路。

大聯盟正在擬定季後賽新規章，考慮將現有的五隊擴充到七隊，兩支聯盟龍頭可以跳過第一輪直接晉級分區系列賽，戰績次佳的球隊可從戰績第五到第七名中，挑選一支為首輪對手，第三名再從剩下的兩支隊伍中選擇，而第四名只能接受分配。

以去年美聯戰績為例，太空人是戰績第一，不用打外卡戰，第二名的洋基可以從光芒、印地安人和紅襪之中，選擇一隊當首輪對手，雙城只能挑洋基選剩的一隊，運動家則無從決定。外卡戰預計採三戰兩勝制，而且由戰績較佳的隊伍拿下所有主場權。

洋基究竟會在首輪選擇直接對決紅襪，或者避開強碰，成了大聯盟操作的賣點，他們也規劃製作直播節目，轉播球隊挑選外卡戰對手的經過。

大聯盟希望透過新的手法創造雙贏局面，去年進場觀眾人數寫下連七年下滑紀錄，官方盼改變季後賽能提升球迷興趣。另外，這套模式也加強球團的求勝慾，除了季後賽門檻放寬外，由於事關是否能挑選對手，對於勝場的追求會更加積極；同時免除隊伍辛苦奪得外卡後，卻可能只打一場就打包回家的窘境。

大聯盟 洋基 紅襪
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

MLB／官網推薦夢幻棒球選秀 達比修亞洲最佳

MLB／亞土維季後賽砲轟查普曼 洋基質疑有作弊

MLB／重磅交易拍板 道奇湊3名新秀換紅襪貝茲和普萊斯

MLB／太空人偷暗號洋基受害 格林沮喪又憤怒

相關新聞

MLB／因太空人作弊摧毀生涯 波辛格出面提告

身為太空人偷暗號弊案最大的受害者，前藍鳥投手波辛格（Mike Bolsinger ）決定挺身提告，他希望太空人吐出奪得世...

MLB／官方擬季後賽擴為7隊 還可以挑對手

為了給球迷新鮮感，大聯盟想出季後賽新玩法，根據紐約郵報報導，官方可能將季後賽擴編為每個聯盟七隊參加，而且戰績較佳者還可以...

絕妙變化球壓制打者 紅人三劍客各領風騷

這次大聯盟休賽期間可說遠比例行賽甚至是季後賽還精彩。先有洋基大手筆簽下超級王牌投手柯爾（Gerrit Cole），重返過往「邪惡帝國」的美好時光。緊接著太空人的「偷暗號門」醜聞沸沸揚揚，直到最近理事長

MLB／官網推薦夢幻棒球選秀 達比修亞洲最佳

大聯盟官網今天公布線上遊戲「夢幻棒球（Fantasy Baseball）」選秀推薦名單，全部800位球員排名中，日本投手...

MLB／亞土維季後賽砲轟查普曼 洋基質疑有作弊

四個月前的美聯冠軍賽第六戰，洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）被太空人亞土維（Jose Altuve）敲...

MLB／47歲曼尼還想打 傳「免錢」加盟義大利聯賽

已經47歲的曼尼（Manny Ramirez）傳出即將重拾球棒，義大利媒體報導，這位大聯盟前球星正和當地豪門帕爾馬棒球俱...

MLB／重磅交易拍板 道奇湊3名新秀換紅襪貝茲和普萊斯

重磅交易案經過數日的拖延，紅襪總算真的將貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）送走，在雙城退...

MLB／雙城退出三方交易 紅襪貝茲轉戰道奇生變

MLB涉及3隊的交易，讓紅襪2018年的年度最有價值球員（MVP）貝茲可望轉戰道奇，但在雙城考慮退出的情況下，這起3方交...

MLB／批評基特名人堂跑票者 布恩：愚蠢

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在春訓展開前先接受「紐約郵報」訪問，他批評有一人跑票導致基特（Derek Jet...

MLB／教士換來光芒終結者 胡智為卡位難度增

13年未打進季後賽，教士隊今年季後不斷補強，爭勝企圖心強烈，今天傳出新交易，用外野手馬格特（Manuel Margot）...

MLB／紐郵選50人關注 大谷翔平排第五

大聯盟春訓即將展開，紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）選出新球季最值得注意的50人，不過第一名不是一個人，而是...

細數十年前選秀 如今大放異彩的狠角色

2010梯大聯盟業餘選秀會，最耀眼兩顆星乃是來自南內華達學院怪物哈波(Bryce Harper)，以及布里多邁阿密私校游擊大物馬恰多(Manny Machado)，整體來說，其平均水平都沒有上一屆20

熱門新聞

「神複製」布萊恩19年前扣籃 詹姆斯：他降臨了

NBA／伊古達拉復出初登場 熱火不敵里拉德領軍拓荒者

NBA／爵士波格丹諾維奇三分球絕殺 火箭天堂掉入地獄

NBA／波格丹諾維奇飆絕殺球 丹東尼：脫帽致敬

中職／中信林智勝回50萬俱樂部 王威晨月薪32萬

NBA／不是對的時機 柯里森打消本季復出念頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。