MLB／官方擬季後賽擴為7隊 還可以挑對手

為了給球迷新鮮感，大聯盟想出季後賽新玩法，根據紐約郵報報導，官方可能將季後賽擴編為每個聯盟七隊參加，而且戰績較佳者還可以挑選對手，最快在2022年就會上路。

大聯盟正在擬定季後賽新規章，考慮將現有的五隊擴充到七隊，兩支聯盟龍頭可以跳過第一輪直接晉級分區系列賽，戰績次佳的球隊可從戰績第五到第七名中，挑選一支為首輪對手，第三名再從剩下的兩支隊伍中選擇，而第四名只能接受分配。

以去年美聯戰績為例，太空人是戰績第一，不用打外卡戰，第二名的洋基可以從光芒、印地安人和紅襪之中，選擇一隊當首輪對手，雙城只能挑洋基選剩的一隊，運動家則無從決定。外卡戰預計採三戰兩勝制，而且由戰績較佳的隊伍拿下所有主場權。

洋基究竟會在首輪選擇直接對決紅襪，或者避開強碰，成了大聯盟操作的賣點，他們也規劃製作直播節目，轉播球隊挑選外卡戰對手的經過。

大聯盟希望透過新的手法創造雙贏局面，去年進場觀眾人數寫下連七年下滑紀錄，官方盼改變季後賽能提升球迷興趣。另外，這套模式也加強球團的求勝慾，除了季後賽門檻放寬外，由於事關是否能挑選對手，對於勝場的追求會更加積極；同時免除隊伍辛苦奪得外卡後，卻可能只打一場就打包回家的窘境。