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MLB／官網推薦夢幻棒球選秀 達比修亞洲最佳
大聯盟官網今天公布線上遊戲「夢幻棒球（Fantasy Baseball）」選秀推薦名單，全部800位球員排名中，日本投手達比修有以第79名，成為亞洲選手最高，去年以指定打擊排在第120名的大谷翔平，今年反倒落居第143名。
大聯盟官網評比的最新榜首，為釀酒人強棒葉力奇（Christian Yelich），第二名是勇士小將亞古納（Ronald Acuna Jr.），天使球星楚奧特（Mike Trout）從去年的龍頭下滑到第三名。
亞洲球員以小熊投手達比修有為領頭羊，新賽季預計成績為185局投球，拿下12勝、211K，防禦率3.87；上季拿下大聯盟防禦率王的南韓左投柳賢振則是亞洲第二、被排在第120名，今年估186局投球，11勝、165K，防禦率4.26。
跌出亞洲首位的天使「二刀流」大谷翔平被評以投手身分回歸，預估能有110局投球，貢獻8勝、110K，防禦率3.74；其它日本選手還包含田中將大排在第191名、今天剛完成轉隊的前田健太213名、將展開大聯盟初體驗的秋山翔吾和筒香嘉智分別為364和463名，「二年級生」菊池雄星466名。另外，南韓老將秋信守也達到183名。
去年台灣代表陳偉殷還以第482名上榜，今年因遭馬林魚釋出，改和水手簽小聯盟合約，沒能排這份名單中，也使得台灣球員無人入選。
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