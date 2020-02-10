MLB／亞土維季後賽砲轟查普曼 洋基質疑有作弊

四個月前的美聯冠軍賽第六戰，洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）被太空人亞土維（Jose Altuve）敲出再見兩分砲，讓洋基瞬間結束去年賽季，如今隨著太空人偷暗號弊案被揭發，隊友烏謝拉（Gio Urshela）生氣地說，「難怪他看起來一副自信樣。」

去年美聯冠軍賽第六戰在太空人主場進行，被聽牌的洋基九局上追回兩分，將比數扳成平手，沒想到戰線只延長了半局，亞土維在兩人出局、一壘有人時，抓準查普曼的滑球送出全壘打牆，送太空人以系列賽4：2晉級世界大賽。

雖然大聯盟官方調查結果，太空人是在2017奪冠該年作弊，並未找到去年也偷暗號的證據，但想起亞土維那石破天驚的一轟，烏謝拉表達質疑，「應該還有吧，我感到他那打席面對最棒的終結者時，有股莫名的自信，好像已經知道會來什麼球一樣。」

牛棚投手歐塔維諾（Adam Ottavino）同樣對大聯盟的說法不買單，「我看過所有影片，所有資料，試著想要找出線索，因為看起來真的很可疑，但我無法斷言。」

歐塔維諾認為2017年後沒有再聽到太空人敲擊垃圾桶的聲音，並不代表他們就沒作弊，「我認為他們只是找到更聰明的方式，有可能就是蜂鳴器。」