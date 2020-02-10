MLB／47歲曼尼還想打 傳「免錢」加盟義大利聯賽

已經47歲的曼尼（Manny Ramirez）傳出即將重拾球棒，義大利媒體報導，這位大聯盟前球星正和當地豪門帕爾馬棒球俱樂部洽談，而且不必支付金錢當酬勞，只需提供汽車、別墅和機票。

這條新聞由義大利最古老的報紙「Gazzetta di Parma」報導，兩年沒打球的曼尼還沒完全放棄生涯，找上義大利一級聯賽常勝軍帕爾馬俱樂部尋求合作，連價碼都不用談，僅要求代步車輛，以及住在當地別墅和交通機票。

曼尼在2011年後就未再於大聯盟出賽，19年生涯共留下555支全壘打、1831分打點，打擊率3成12，之後在2013年加盟中職義大犀牛，以史上最大咖洋將之姿引起「曼尼炫風」，不過只待了三個月即離台，選擇回到美職打拚，最近一次球員身分，是2017年加入日本獨立聯盟高知鬥犬隊。

其實曼尼從未親口宣布退役，但從2016年起仍被列進名人堂候選人票選名單中，由於生涯數次因藥檢未過遭禁賽，曼尼目前四度叩關皆失敗收場，最近的得票率為28.2%，已經比去年增加了6%。