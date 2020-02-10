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MLB／重磅交易拍板 道奇湊3名新秀換紅襪貝茲和普萊斯

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
紅襪隊兩名大將貝茲(左)和普萊斯被交易至道奇。 路透、美聯社

重磅交易案經過數日的拖延，紅襪總算真的將貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）送走，在雙城退出三方交易後，道奇獨自提供新秀包裹，除了原本的外野小將佛度戈（Alex Verdugo）外，還增添游擊手唐斯（Jeter Downs）、捕手康納王（Connor Wong）。

由於紅襪對於雙城新秀葛雷特洛（Brusdar Graterol）的體檢報告有疑慮，導致原先的三方交易告吹，道奇只能自行加碼，一口氣送出三名球員。

紅襪也會附上現金，幫忙補貼普萊斯剩餘薪資的半額，目前合約還剩下三年9600萬美元未執行。

21歲的游擊新秀唐斯被譽為哥倫比亞基特（Derek Jeter），他也確實是以這位永遠的洋基隊長命名，2017年選秀被紅人以第一輪第32順位挑中，後來在普伊格（Yasiel Puig）交易案中來到道奇，去年在高階1A和2A敲出24發全壘打，為農場第六號人物。

23歲的康納王是道奇2017年選秀第三輪選進，除了捕手外也可移防二、三壘，去年同樣在在高階1A和2A敲出24轟。

道奇仍和雙城完成原定交易，用前田健太加上1000萬美元現金，換來葛雷特洛及今年選秀籤位，兩隊也還會再各指名一位小聯盟球員互換。

另外，道奇原本要和天使進行的交易也遭到取消，外野手彼得森（Joc Pederson）和投手史崔普林（Ross Stripling）暫時得以續留。

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