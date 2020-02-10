絕妙變化球壓制打者 紅人三劍客各領風騷

這次大聯盟休賽期間可說遠比例行賽甚至是季後賽還精彩。先有洋基大手筆簽下超級王牌投手柯爾（Gerrit Cole），重返過往「邪惡帝國」的美好時光。緊接著太空人的「偷暗號門」醜聞沸沸揚揚，直到最近理事長宣佈懲處名單後仍餘波蕩漾。就在春訓即將開訓的當下，又有以明星外野手貝茲（Mookie Betts）為首的道奇、紅襪及雙城三方重磅交易因球員體檢報告一時懸而未決。真可謂是怪事年年有，今年冬天特別多。

但若撇開這些風風雨雨，回歸本質面來看哪隻球隊才是今年冬天的最大贏家，答案很可能會是出人意表的紅人。去年戰績只有75勝87敗居國聯倒數第五的紅人這個休賽季雖不像洋基或簽下其他兩大巨星史特拉斯堡（Stephen Strasburg）及瑞登（Anthony Rendon）的國民、天使那樣大手筆，但從去年12月開始如鴨子滑水般陸續與明星外野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、先發投手麥利（Wade Miley）、隊史上第一位日籍球員秋山翔吾，以至於最近的重砲卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）簽約，累積的花費也上升到全大聯盟第五位。透過這一連串面面俱到的補強，已經連續六年勝率不過五成的紅人如今陣容看來相當完整，不但可能成為今年進步最多的球隊，加以國聯中區三強小熊、釀酒人及紅雀這個冬天都沒有太多作為，此消彼長下，紅人大有機會成為角逐外卡甚至是分區冠軍的大黑馬。

紅人本季在自由市場補進穆斯塔卡斯(左)與卡斯特蘭諾斯(右)兩大強打，另外在入札制中簽下秋山翔吾，團隊打擊戰力大幅上升。 2019 Topps Fire 球員卡

但新一季紅人能否有所斬獲的最大關鍵卻非這些新加入的生力軍，而是去年開始成形的葛雷（Sonny Gray）、卡斯提歐（Luis Castillo）與包爾（Trevor Bauer）先發三巨投，以及以終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）、布局投手羅倫森（Michael Lorenzen）及賈瑞特（Amir Garrett）為首、實力深度同樣不容忽視的牛棚。上一季紅人先發投手防禦率4.12在全大聯盟排名第9，進階防禦率只有4.01（第5），每九局三振次數（K/9）更高居國聯榜首。卡斯提歐、葛雷與包爾K/9都在10以上，雖說近年三振數暴漲，上一季也不過只有19位投手能達到這個數字。根據進階數據網站Fangraph的評估，今年紅人先發投手陣容的實力可望在全大聯盟排到第六，僅次於靠重金打造的國民與洋基，以及大都會、光芒及道奇等五隊。

先發投手生猛有力，紅人的救援投手陣容也不遑多讓。終結者伊格列西亞斯雖說去年一度陷入低潮，但在2016到2018年這三季共投了226.1局完成64次救援，防禦率只有2.47。慣常在七八局上場的羅倫森與賈瑞特去年合計登板142場投了139.1局，防禦率只有3.04。在他們所組成的新版「鐵三角」坐鎮下，紅人去年牛棚的WAR 3.7及9.74的K/9都是國聯第五名。

賈瑞特在2017球季升上大聯盟時主要擔任先發投手，戰績是3勝7敗、防禦率7.39。2018球季轉入牛棚之後越投越好，去年球季拿下5勝3敗、防禦率3.21的優異成績，K/9進步到驚人的12.5。 2020 Topps球員卡

有趣的是，紅人投手如此強勢又擅於三振，靠的卻不是他們的球速——雖說他們的快速球平均時速高達94英哩，在全大聯盟也高居第五位。但他們投出快速球時造成的失分卻比平均值還來得高（全聯盟第18），反之紅人投手投變速球（第1）、滑球（第3）、曲球（第10）甚至是指叉球（第6）時降低失分的能力則遠優於其他球隊。也因此紅人教練及投手們很聰明地選擇將快速球的配比從前年的60.4%（全大聯盟第2高）降到去年只有50.7（倒數第7），也確實取得了相當豐碩的成果。

而紅人投手們各有所長的特性更增加了此一優勢。其中尤以已具新生代巨投架勢的卡斯提歐變速球最令人印象深刻。在加入紅人前一直在農場上打滾的卡斯提歐原是以救援投手身份出發，而且從巨人、馬林魚到教士一再被當作不重要的交易籌碼。如今卡斯提歐的變速球已成全大聯盟最具威力的球路之一，不但為他拿下多達155次三振，而且打者面對他的變速球時打擊率只有.194。

卡斯提歐去年在明星賽後體能下滑太快，上下半季球的防禦率分別為2.29和4.78，不過全季還是繳出15勝8敗、防禦率3.40的高水準成績。 2020 Topps球員卡

前年在洋基過得十分不如意，上季一轉到紅人馬上脫胎換骨的葛雷則是曲球與滑球的個中好手。葛雷曾表示過去洋基教練要他投太多滑球，這才導致他的表現下滑。但說也奇怪，上季葛雷的滑球及曲球使用比例都比前一年更高，但來到國聯這兩種球路卻能大殺四方，打者面對他投出的714球曲球及592球滑球打擊率分別只有.131及.117。

至於七三一大限前才被交易到紅人的包爾無須多加介紹，大家都知道他是全大聯盟最擅於利用最新科技將變化球「精雕細琢」的投手。除了仍持續不斷修正的犀利滑球外，包爾的曲球及變速球也都有水準之上的表現。前年打者面對包爾的滑球、曲球及變速球打擊率分別只有.100、.227及.133，去年則是.186、.168及.241。雖說包爾去年轉戰紅人後表現並不理想，防禦率高達6.39。但在球季結束傷癒並有更多時間做調整後，紅人正期待新一季包爾強勢回歸前年防禦率只有2.21的賽揚級表現。

事實上由這三位好手所領軍的紅人投手陣容背後，還隱藏著一位傑出的幕後推手——去年才剛上任的投手教練強森（Derek Johnson）。強森在加入紅人之前在釀酒人擔任投手教練三年也同樣深受好評。去年來到紅人更一舉拿下《棒球美國》雜誌票選的年度最佳教練獎，充分顯現他幫助投手更上層樓的功力。在球員、教練的通力合作下，新一季紅人將會交出多亮眼的成績單，確實令人寄予無限期望。