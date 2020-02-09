快訊

台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

石垣島交流賽／福田光輝逆轉安打 猿對戰羅德吞7連敗

MLB／雙城退出三方交易 紅襪貝茲轉戰道奇生變

中央社 / 明尼蘇達州明尼阿波利斯8日綜合外電報導
貝茲。 路透

MLB涉及3隊的交易，讓紅襪2018年的年度最有價值球員（MVP）貝茲可望轉戰道奇，但在雙城考慮退出的情況下，這起3方交易恐將告吹。

「明尼阿波利斯明星論壇報」（The MinneapolisStar Tribune）今天報導指出，雙城對於要達成協議，感到「非常悲觀」。

這起3方交易原訂的內容是，洛杉磯道奇獲得紅襪的當家外野手貝茲（Mookie Betts）、強力左投普萊斯（David Price）等，波士頓紅襪獲得雙城右投格拉泰羅（Brusdar Graterol）、道奇外野手維杜格（AlexVerdugo），明尼蘇達雙城獲得道奇的日籍右投前田健太。

紅襪因為對格拉泰羅的健康感到憂心，使交易產生變數，格拉泰羅2016年曾接受俗稱「湯米約翰」（Tommy John）手術的手肘韌帶置換手術，2019年肩膀也曾動刀。

紅襪之所以投入這起3方交易，是希望格拉泰羅能擔任先發投手，但在從雙城手中獲得他的健檢報告後，認為他可能比較適合後援投手的角色。

因此紅襪要求雙城在交易中多提供農場前十名的頂級新秀，但雙城並不願意。

若雙城退出這起3方交易，紅襪、道奇可能自行交易，或另找其他球隊取代雙城，完成3方交易。

雙城
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

MLB／雙城新秀體檢有疑慮 紅襪暫緩交易貝茲

MLB／「如貝比魯斯賣洋基」送走貝茲紅襪迷難接受

MLB／球迷傷心貝茲離隊 有如魯斯被賣到洋基

MLB／道奇補進貝茲 世界大賽封王大漲5%

相關新聞

MLB／雙城退出三方交易 紅襪貝茲轉戰道奇生變

MLB涉及3隊的交易，讓紅襪2018年的年度最有價值球員（MVP）貝茲可望轉戰道奇，但在雙城考慮退出的情況下，這起3方交...

MLB／教士換來光芒終結者 胡智為卡位難度增

13年未打進季後賽，教士隊今年季後不斷補強，爭勝企圖心強烈，今天傳出新交易，用外野手馬格特（Manuel Margot）...

MLB／紐郵選50人關注 大谷翔平排第五

大聯盟春訓即將展開，紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）選出新球季最值得注意的50人，不過第一名不是一個人，而是...

MLB／柳賢振領銜先發輪值 藍鳥喊：天空才是我們的極限

藍鳥今年冬天大進補，先發輪值幾乎重新洗牌，並迎來去年大聯盟防禦率王柳賢振空降，全隊上下士氣大增，對於即將展開的新賽季相當...

MLB／批評基特名人堂跑票者 布恩：愚蠢

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在春訓展開前先接受「紐約郵報」訪問，他批評有一人跑票導致基特（Derek Jet...

MLB／太空人偷暗號洋基受害 格林沮喪又憤怒

太空人爆發偷暗號事件後，多數球員避免評論，洋基隊後援投手格林（Chad Green）透露想法，坦言第一次聽到消息時沮喪又...

MLB／避薪資仲裁庭 紅襪給班寧坦迪兩年約

為了避免薪資仲裁庭，紅襪和外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）簽下兩年1000萬美元（約台幣三億元）的合...

MLB／安打王羅斯申請解禁 川普支持：是時候了

大聯盟安打王、紅人傳奇球星羅斯（Pete Rose）日前申請「解禁」，希望自永久禁賽名單中除名，今天獲得一位有力人士背書...

MLB／「怎麼可以不投他」馬丁利嘆基特應全票名人堂

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）在球迷會表現對頂頭上司的力挺，當被問到基特（Derek Jeter）以一...

MLB／看太空人前隊友作弊 摩頓後悔沒用非常手段阻止

光芒今天舉辦球迷會，出席活動的投手摩頓（Charlie Morton）自然被問及前東家太空人的偷暗號弊案，他回答，「就個...

MLB／致敬同城球星布萊恩 天使厄普頓改穿10號

前NBA湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）上個月底搭乘直升機意外墜毀，結束僅41年的傳奇生涯，同為洛杉磯職業運動...

MLB／水手將重用新秀 陳偉殷連2年遇同難關

陳偉殷轉隊到水手後，可能面臨跟去年在馬林魚相同難題，水手隊正面臨重建期，總經理迪波托（Jerry Dipoto）透露今年...

熱門新聞

NBA／近3年已換6隊 快艇正式裁掉「小土豆」湯瑪斯

NBA／詹姆斯34次助攻雙位數 創生涯單季新高

NBA／灰狼狂轟26記三分球 痛宰快艇止13連敗

棒球／周思齊球芽團隊 想爭取經營台中成棒隊

NBA／拓荒者不滿爭議判 當值裁判坦承漏吹干擾球

NBA／引進伊古達拉還不夠 萊里：希望補強大個子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。