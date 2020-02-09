MLB／批評基特名人堂跑票者 布恩：愚蠢

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在春訓展開前先接受「紐約郵報」訪問，他批評有一人跑票導致基特（Derek Jeter）沒有全票名人堂相當愚蠢，還坦承過去兩年就曾懷疑太空人涉嫌作弊，並肯定官方已經採取行動。

對於那位名人堂沒投給前洋基隊長基特的跑票記者，布恩有話直說，「我認為這很愚蠢又荒謬，但其實我也沒太關注這件事，因為每年都有爭議出現。」

新賽季大聯盟每隊可在名單中增添一人，誰是洋基的第26人候選者？布恩指出應該為野手，點名韋德（Tyler Wade）、艾斯崔達（Thairo Estrada）和東岡凱爾都有機會，至於潛力新秀弗瑞茲爾（Clint Frazier）？布恩回答，「他會有機會的，他天花板很高，有成為出色選手的能力。」

退役老將沙巴西亞（CC Sabathia）日前曾出面砲轟，若太空人沒偷暗號作弊，洋基就能在2017年再收一座世界大賽冠軍，對此布恩認為，「我當時還沒來洋基，但這件事明顯撼動了球界，我很高興目前官方做出處置，希望這能維護公正。」

記者好奇布恩執教洋基的這兩年是否也懷疑過太空人，他回應，「懷疑一直都存在，不管是合法的偷暗號，或者有些球隊使用不正當手段，我們總試著在應付這些情況。