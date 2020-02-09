聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／教士換來光芒終結者 胡智為卡位難度增
13年未打進季後賽，教士隊今年季後不斷補強，爭勝企圖心強烈，今天傳出新交易，用外野手馬格特（Manuel Margot）及捕手新秀杜利斯寇（Logan Driscoll），向光芒換來終結者帕岡（Emilio Pagan），牛棚戰力補到滿，胡智為卡位更顯艱難。
帕岡去年在光芒隊28次救援機會，拿下20次救援成功，防禦率2.31，投70局送出96次三振，每九局三振數高達12.3，卻只有13次四壞保送，大聯盟生涯三年經歷水手、運動家、光芒三支球隊，如今將穿上第四套球衣。
教士隊已有守護神耶茨（Kirby Yates），去年41次救援成功是大聯盟最多，60.2局送出101次三振，防禦率1.19，又簽回右投史坦曼（Craig Stammen），並網羅左投波默蘭茲（Drew Pomeranz）、阪神虎後援投手強森（Pierce Johnson），牛棚人才濟濟。
旅美投手胡智為今年加盟教士隊，2月7日返美投入訓練，也在臉書上說「新的一年我準備好了」，大聯盟官網將他列為牛棚人選之一，不過教士隊不斷補強後防線，也讓胡智為新球季搶進大聯盟開季26人名單更添挑戰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言