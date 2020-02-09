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MLB／教士換來光芒終結者 胡智為卡位難度增

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
帕岡。 美聯社

13年未打進季後賽，教士隊今年季後不斷補強，爭勝企圖心強烈，今天傳出新交易，用外野手馬格特（Manuel Margot）及捕手新秀杜利斯寇（Logan Driscoll），向光芒換來終結者帕岡（Emilio Pagan），牛棚戰力補到滿，胡智為卡位更顯艱難。

帕岡去年在光芒隊28次救援機會，拿下20次救援成功，防禦率2.31，投70局送出96次三振，每九局三振數高達12.3，卻只有13次四壞保送，大聯盟生涯三年經歷水手、運動家、光芒三支球隊，如今將穿上第四套球衣。

教士隊已有守護神耶茨（Kirby Yates），去年41次救援成功是大聯盟最多，60.2局送出101次三振，防禦率1.19，又簽回右投史坦曼（Craig Stammen），並網羅左投波默蘭茲（Drew Pomeranz）、阪神虎後援投手強森（Pierce Johnson），牛棚人才濟濟。

旅美投手胡智為今年加盟教士隊，2月7日返美投入訓練，也在臉書上說「新的一年我準備好了」，大聯盟官網將他列為牛棚人選之一，不過教士隊不斷補強後防線，也讓胡智為新球季搶進大聯盟開季26人名單更添挑戰。

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