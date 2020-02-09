MLB／紐郵選50人關注 大谷翔平排第五

大聯盟春訓即將展開，紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）選出新球季最值得注意的50人，不過第一名不是一個人，而是一起事件，太空人偷暗號醜聞牽連多人，勢必成為今年焦點，而要重拾「二刀流」的大谷翔平則排名第五。

太空人偷暗號事件從去年季後開始延燒，今年球季勢必也是話題，50人名單也不少相關，包括第二名的大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），第十名的羅斯（Pete Rose）藉此事件提出解禁申請，第11名是三位被開除的教練辛區（A.J. Hinch）、柯拉（Alex Cora）、貝爾川（Carlos Beltran），12名是太空人及大都會新任總教練貝克（Dusty Baker）、羅哈斯（Luis Rojas）。

去年第十的大谷翔平今年排名上升，結束韌帶重建手術的復健後，今年可望以二刀流身分回歸，薛曼認為他是天使隊最具天賦的先發投手及左打，新球季看點在能否擔任王牌投手又繳出450個漂亮的打席。

另一位日本球員則是還沒打過大聯盟的千賀滉大，排名第26，效力日職軟銀鷹隊的他雖想挑戰大聯盟，但遭球團拒絕，甚至未來幾年機會也不大；不過薛曼認為，千賀是大聯盟球隊近期最關注的日本投手，26歲的他去年投了180.1局，繳出防禦率2.79、每九局三振數11.3的成績。

第三名是至今不知明年會效力哪支球隊的貝茲（Mookie Betts），紅襪隊與道奇隊的交易因牽扯到另名新秀的體檢出狀況，至今延宕無結論；第四名柯爾（Gerrit Cole）與洋基隊簽下破紀錄大約，就看第一年能否適應外界關注壓力。