MLB／太空人偷暗號洋基受害 格林沮喪又憤怒

太空人爆發偷暗號事件後，多數球員避免評論，洋基隊後援投手格林（Chad Green）透露想法，坦言第一次聽到消息時沮喪又憤怒，畢竟2017年洋基隊也是受害者。

太空人隊在2017年季後賽期間，使用攝影機偷取暗號，並即時傳送破解，當年季後賽在美聯冠軍賽吞敗的洋基球迷難免一肚子火，格林也說：「我第一個反應是沮喪。」

至於調查解果出爐後是否感到憤怒？格林說：「我想一開始會有這樣的反應，大家多少都會有點生氣，但你也只能看開。」

這項近年來最大醜聞占據休季期間媒體版面，春訓開始後不僅太空人隊，輸球的洋基、道奇隊也難免成為訪問對象，不過格林表示，目前還沒太多討論，「我想大家都看開了，已經是過去的事，我想遲早大家還是會聊到，就到時再看看囉。」

不過太空人偷暗號似乎對格林沒有太大影響，他在2017年美聯冠軍賽第一、第六戰皆登板，兩場在太空人主場的賽事合計投出4.1局無失分的表現，僅被敲兩安，另有五次三振、一次保送。

宣布退休的沙巴西亞（CC Sabathia）日前表示，如果太空人沒有作弊，洋基就能夠拿下2017年世界大賽冠軍，格林雖然認為洋基很有機會，但沒把話說死，「我想我們那時候有很好的機會，球隊也打得很好，很遺憾發生了這些事。」