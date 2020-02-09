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MLB／避薪資仲裁庭 紅襪給班寧坦迪兩年約

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
紅襪給班寧坦迪兩年約。 路透

為了避免薪資仲裁庭，紅襪和外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）簽下兩年1000萬美元（約台幣三億元）的合約，本季薪水為340萬美元，來季660萬美元，保有第三年薪資仲裁資格。

想脫手貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）一波三折，紅襪另一頭先減緩薪資仲裁戰場的壓力；上個月談判期限，首度獲薪資仲裁權的班寧坦迪提出415萬美元價碼，紅襪卻只願意付340萬美元。

經過將近一個月的持續溝通，紅襪在今天和班寧坦迪達成共識，本季維持球團原先報價，但加碼提前給出明年合約；25歲的他去年薪水只有71萬7500美元，加薪超過四倍。

班寧坦迪2017年美聯新人王票選第二名，不過上賽季增重後表現卻下滑，138場出賽繳出2成63打擊率、13轟、68分打點。

紅襪目前只剩下投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）尚未完成談約，也是第一年擁有薪資仲裁權的他，要求本季890萬美元的薪資，不過紅襪只願開出830萬美元。

紅襪 普萊斯
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