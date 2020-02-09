MLB／柳賢振領銜先發輪值 藍鳥喊：天空才是我們的極限

藍鳥今年冬天大進補，先發輪值幾乎重新洗牌，並迎來去年大聯盟防禦率王柳賢振空降，全隊上下士氣大增，對於即將展開的新賽季相當期待，投手修梅克（Matt Shoemaker）忍不著喊出，「天空才是我們的極限。」

南韓左投柳賢振的加盟沸騰了多倫多，多數人對於藍鳥花了四年8000萬美元的價碼換來領頭羊感到興奮，教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）直言，「我們有王牌了，今年休賽季我們拿到最佳投手之一，我認為這是傑出的一手。」外野手葛里奇克（Randal Grichuk）補充，「他可以成為整個團隊的關鍵人物。」

柳賢振去年投出生涯年，29場先發共182.2局投球，拿到14勝5敗，防禦率2.32，年輕投手波洛基（Ryan Borucki）已經準備好向他討教，「我應該會問他的卡特球，這顆球改變了他，自從他練成後獲得許多成功，這顆球去年就激起我的好奇心，我想要學。」

除了柳賢振外，藍鳥先發輪值還多了羅亞克（Tanner Roark）、安德森（Chase Anderson）和山口俊等生力軍，預計今年能在戰火激烈的美聯東區保有競爭力，一甩去年以第四名作收的悲情，傷癒復出的修梅克就說，「天空才是我們的極，現實面來看，闖進季後賽是我們的目標，看看我們增強的戰力，我想這非常實際。」