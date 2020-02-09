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MLB／安打王羅斯申請解禁 川普支持：是時候了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
羅斯希望爭取進入名人堂。 美聯社

大聯盟安打王、紅人傳奇球星羅斯（Pete Rose）日前申請「解禁」，希望自永久禁賽名單中除名，今天獲得一位有力人士背書，美國總統川普（Donald Trump）支持羅斯進入名人堂

羅斯送出一份長達20頁的請願書，內容指出，近期太空人偷暗號的事件中，沒有任何球員遭受懲處，相比之下，羅斯是因下注自己出賽或執教的比賽，遭到大聯盟永久驅逐，處分明顯不符比例，申請自禁賽名單中除名，能讓羅斯獲得名人堂票選資格。

川普今天也在推特上回顧羅斯在大聯盟的不凡事蹟，24個球季敲出4256支安打，位居史上第一，並為羅斯申請解禁一事應援，「他雖然賭博，但只是賭自己球隊贏球，卻付出幾十年之久的代價，送羅斯進入名人堂吧，是時候了。」

川普不是第一次公開自己的支持，2015年羅斯向大聯盟請願遭拒，川普就表示：「無法相信大聯盟拒絕羅斯進入名人堂，他已經付出代價了，這太荒謬，讓他進去吧。」隔年川普當選總統後，羅斯也送上簽名球祝福。

史上安打王的名號讓羅斯具有進入名人堂的實力，但退役後在紅人執教時期爆出下注問題，並在1989年簽下同意書，接受大聯盟永久禁賽，也讓他至今未能取得票選資格。

羅斯要獲得資格還有多道難關，除了大聯盟要先撤銷他的禁賽，名人堂也須同意，即使通過這兩道關卡，羅斯還要獲得全美棒球記者協會的投票認可，近年邦茲（Barry Bonds）和克萊門斯（Roger Clemens）的得票率就備受討論。

羅斯 大聯盟 名人堂
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