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MLB／「怎麼可以不投他」馬丁利嘆基特應全票名人堂

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
馬林魚教頭馬丁利(中)，為老闆基特(右)未能全票名人堂抱屈。 美聯社

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）在球迷會表現對頂頭上司的力挺，當被問到基特（Derek Jeter）以一票之差無緣全票名人堂是否很可惜時，他毫不猶豫回答，「老實說沒有錯。」

上月底名人堂開票結果，馬林魚CEO基特在全部397張選票中拿到396張，雖然仍屬高票過關，偏偏少了一票顯得不完美，做為同事的馬丁利幫忙抱不平，「我不知道怎麼可以看著他生涯的任一成就，然後說這樣不夠格名人堂。」

馬丁利同樣也被要求對太空人偷暗號作弊一事給予回應，他說，「其實可以預見這種情況發生，隨著科技和攝影機越來越進步，什麼事都能靠著影像解決，只是時間早晚的問題而已， 很不幸地，就是發生了。」

雖然認為趨勢不可避，但馬丁利強調作弊歪風不該存在，「我們都待在這產業裡，誰也不想看到它被玷污，我認為主席辦公室處理得很好，現在懲處都已經出爐，希望我們可以引以為戒往前看。」

馬林魚上賽季只拿57勝，寫下隊史第二差戰績，高層季後大動作清洗球員陣容，除了買進不少資深戰力，也正式和我國投手陳偉殷分手；馬丁利看來對球團操作頗為滿意，「如果沒有大動作補強的話，我們會很失望的。」

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