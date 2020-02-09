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MLB／看太空人前隊友作弊 摩頓後悔沒用非常手段阻止

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
摩頓。 美聯社

光芒今天舉辦球迷會，出席活動的投手摩頓（Charlie Morton）自然被問及前東家太空人的偷暗號弊案，他回答，「就個人方面來說，我後悔沒有做更多努力去阻止他們，我不確定得做出什麼行為，但應該要用非常手段去中斷一切。」

摩頓是太空人2017年世界大賽冠軍班底，待到2018年賽季結束才離開改投光芒，今天是他第一次對於親身歷經偷暗號始末發聲，「我有聽到敲打聲，在休息區就能聽到，我不清楚是從何時開始的，但就是一直不絕於耳。」

摩頓接著補充，「我當時真的想了許多，因爲這件事對比賽會造成負面影響，無論從觀感、球迷或對手來說都是，這件事讓我坐立不安，但錯就是錯了，我不會為自己開脫。」

至於手上的世界大賽冠軍戒是不是因此蒙灰，摩頓回答，「我認為世界大賽的負面影響是最低的，當然外界會對這一勝改觀，但世界大賽的時光對我而言特別依舊，這部分是不會有所變化的。」

大聯盟官方給出的懲處並未及球員階層，摩頓同意就涉案層度深淺不一來看，對球員開罰的確有難度，「摸著良心講，有些人或許不該免於罪責，但我不認為應該全體處罰，這不是正確方式。」

目前為止，太空人「前」投手群是涉案者當中最正面回應醜聞，並且表現出道歉誠意的，前塞揚王牌凱柯（Dallas Keuchel）日前也已經透過媒體傳達歉意，接下來就看春訓展開後，太空人球團會如何安排「道歉大會」。

世界大賽 光芒 Dallas Keuchel
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