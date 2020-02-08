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MLB／致敬同城球星布萊恩 天使厄普頓改穿10號

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
天使外野手厄普頓表達追思布萊恩之情，新賽季將背號從8號改為10號。 歐新社

NBA湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）上個月底搭乘直升機意外墜毀，結束僅41年的傳奇生涯，同為洛杉磯職業運動員的天使外野手厄普頓（Justin Upton）為了表達追思之情，新賽季將背號從8號改為10號。

布萊恩生涯穿過8號和24號球衣，因此各界多向這兩個數字致敬，傳出噩耗當天，各場NBA賽事也刻意紛以半場八秒違例和進攻24秒違例，表達對布萊恩的致意，然而原本穿8號的厄普頓，卻反倒改成10號，原來和葬身同一起意外的布萊恩二女兒吉雅娜（Gianna Bryant）有關。

厄普頓向記者解釋，布萊恩背號是8號，而吉雅娜的球衣是2號，所以他決定將兩個數字相加，披上10號球衣緬懷二人。13歲的吉雅娜和父親布萊恩共遇死劫，兩天前她就讀的中學剛宣布將2號球衣退役。

事實上厄普頓對10號球衣並不陌生，在響尾蛇出道時，他就是披著這背號，後來短暫待在教士的一年時間也重新穿回。除了8號和10號外，他還穿過9號球衣。

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