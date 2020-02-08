聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／水手將重用新秀 陳偉殷連2年遇同難關
陳偉殷轉隊到水手後，可能面臨跟去年在馬林魚相同難題，水手隊正面臨重建期，總經理迪波托（Jerry Dipoto）透露今年會以培養新人為主，自家農場頂級新秀前30名中，有17人參加春訓。
水手隊展望新球季，掌舵的迪波托表示：「我們的目標是給年輕球員更多機會上場，2020年對水手隊來說，合理的做法是為2021年做好準備，讓這些小將有更多機會，可能0到50天的大聯盟資歷，讓他們去適應大聯盟，也觀察他們的技巧如何成長。」
這也代表春訓期間，新人會獲得更多機會，水手隊下周展開春訓，2月13日投捕先報到，總教練瑟維斯（Scott Servais ）看好這批充滿年輕球員的團隊，「他們努力要證明自己，渴望讓自己的職業生涯步上軌道，一輩子都在等待這個機會，能夠升上大聯盟打球，讓世人看看自己有多厲害。」
去年球季水手隊平均27.8歲在大聯盟排在中段，春訓還有更多新血投入，20歲的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、19歲的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）排名農場前二，也最受矚目。
排名第九的謝菲爾德（Justus Sheffield）已被點名為投手輪值之一，陳偉殷要與第五的鄧恩（Justin Dunn）一起競爭最後一個席位，陳偉殷去年在馬林魚重建政策下，不得不從先發投手轉為牛棚投手，今年球季獲得水手隊小聯盟合約附帶春訓邀約，再度面臨新秀卡位的難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言