MLB／水手將重用新秀 陳偉殷連2年遇同難關

陳偉殷轉隊到水手後，可能面臨跟去年在馬林魚相同難題，水手隊正面臨重建期，總經理迪波托（Jerry Dipoto）透露今年會以培養新人為主，自家農場頂級新秀前30名中，有17人參加春訓。

水手隊展望新球季，掌舵的迪波托表示：「我們的目標是給年輕球員更多機會上場，2020年對水手隊來說，合理的做法是為2021年做好準備，讓這些小將有更多機會，可能0到50天的大聯盟資歷，讓他們去適應大聯盟，也觀察他們的技巧如何成長。」

這也代表春訓期間，新人會獲得更多機會，水手隊下周展開春訓，2月13日投捕先報到，總教練瑟維斯（Scott Servais ）看好這批充滿年輕球員的團隊，「他們努力要證明自己，渴望讓自己的職業生涯步上軌道，一輩子都在等待這個機會，能夠升上大聯盟打球，讓世人看看自己有多厲害。」

去年球季水手隊平均27.8歲在大聯盟排在中段，春訓還有更多新血投入，20歲的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、19歲的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）排名農場前二，也最受矚目。

排名第九的謝菲爾德（Justus Sheffield）已被點名為投手輪值之一，陳偉殷要與第五的鄧恩（Justin Dunn）一起競爭最後一個席位，陳偉殷去年在馬林魚重建政策下，不得不從先發投手轉為牛棚投手，今年球季獲得水手隊小聯盟合約附帶春訓邀約，再度面臨新秀卡位的難關。