快訊

直播／寶瓶星號終於靠岸了！若有人確診全船將隔離14天

又被當成中國大陸？傳義大利連郵輪都不讓台灣人搭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／水手將重用新秀 陳偉殷連2年遇同難關

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷轉隊到水手後，可能面臨跟去年在馬林魚相同難題，要與一票年輕人競爭。 圖／聯合報系資料照片

陳偉殷轉隊到水手後，可能面臨跟去年在馬林魚相同難題，水手隊正面臨重建期，總經理迪波托（Jerry Dipoto）透露今年會以培養新人為主，自家農場頂級新秀前30名中，有17人參加春訓。

水手隊展望新球季，掌舵的迪波托表示：「我們的目標是給年輕球員更多機會上場，2020年對水手隊來說，合理的做法是為2021年做好準備，讓這些小將有更多機會，可能0到50天的大聯盟資歷，讓他們去適應大聯盟，也觀察他們的技巧如何成長。」

這也代表春訓期間，新人會獲得更多機會，水手隊下周展開春訓，2月13日投捕先報到，總教練瑟維斯（Scott Servais ）看好這批充滿年輕球員的團隊，「他們努力要證明自己，渴望讓自己的職業生涯步上軌道，一輩子都在等待這個機會，能夠升上大聯盟打球，讓世人看看自己有多厲害。」

去年球季水手隊平均27.8歲在大聯盟排在中段，春訓還有更多新血投入，20歲的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、19歲的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）排名農場前二，也最受矚目。

排名第九的謝菲爾德（Justus Sheffield）已被點名為投手輪值之一，陳偉殷要與第五的鄧恩（Justin Dunn）一起競爭最後一個席位，陳偉殷去年在馬林魚重建政策下，不得不從先發投手轉為牛棚投手，今年球季獲得水手隊小聯盟合約附帶春訓邀約，再度面臨新秀卡位的難關。

水手 大聯盟 陳偉殷
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

MLB／水手第五號先發 ESPN直接點名陳偉殷

6搶1／拚水手第5號先發 中華隊徵召陳偉殷無望

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

相關新聞

MLB／水手將重用新秀 陳偉殷連2年遇同難關

陳偉殷轉隊到水手後，可能面臨跟去年在馬林魚相同難題，水手隊正面臨重建期，總經理迪波托（Jerry Dipoto）透露今年...

MLB／太空人偷暗號系統 來自一位實習生

太空人隊在2017年世界大賽冠軍賽採用即時影像傳輸，破解對手暗號遭罰，根據華爾街日報報導，這一套「暗號破解者」系統，是一...

MLB／太空人裝蜂鳴器作弊？ 前教頭沒否認

太空人前總教練辛區（A.J. Hinch）因偷暗號弊案離職後首度現身，今天他接受大聯盟官網採訪的影片完整播出，他承認自己...

MLB／致敬同城球星布萊恩 天使厄普頓改穿10號

前NBA湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）上個月底搭乘直升機意外墜毀，結束僅41年的傳奇生涯，同為洛杉磯職業運動...

MLB／王建民前隊友退休 莫拉雷斯生涯13年告終

皇家隊時期曾與王建民同隊的莫拉雷斯（Kendrys Morales）今天宣布退休，36歲的他去年球季效力於運動家、洋基隊...

MLB／紅襪換到玻璃新秀？ 波拉斯背書健康無虞

紅襪交易美聯MVP貝茲（Mookie Betts）案流程卡關，傳出原因為換來的雙城新秀葛雷特洛（Brusdar Grat...

MLB／靜待大聯盟裁示 紅襪緩宣布羅尼克接任教頭

紅襪新教頭人選呼之欲出，原板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）預計將接掌柯拉（Alex Cora）留下的兵符，新賽...

MLB／到天使球場抗議太空人 道奇球迷號召近3千人

道奇球迷對於太空人隊「偷」走冠軍的怒火難抑，應援團體潘東294（Pantone 294）已經收購了近3000張門票，準備...

MLB／雙城新秀體檢有疑慮 紅襪暫緩交易貝茲

紅襪隊原本計畫將貝茲（Mookie Betts）與普萊斯（David Price）交易至道奇隊，但消息傳出後至今未獲得官...

MLB／太空人冠軍有汙點 辛區：我們自己造成的

因涉入偷暗號案而丟掉太空人總教練飯碗後，辛區（A.J. Hinch）首度對外發聲，儘管盼望外界對於2017年世界大賽冠軍...

MLB／紅襪有無偷暗號 調查結果預計下周出爐

紅襪隊是否涉及使用電子設備偷取暗號一事，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）透露，預計會在下周春訓起跑前會結束調查...

MLB／違規偷暗號 漢克阿倫：全部該終身禁賽

太空人偷暗號案，球員全身而退，大聯盟傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）也難理解，質疑懲處太輕，「我認為不管是誰做了...

熱門新聞

NBA／火箭擺超級小球陣容 衛少41分擊退湖人

日職／小笠原道大點出問題 王柏融揮棒軌跡變小

NBA／KD控媒體拆散勇士 賽後擁柯瑞閒聊5分鐘

NBA／出清6名球員 勇士預計避開豪華稅門檻

交易羅素灰狼必要之賭 勇士佈局新賽季

NBA／2020季中交易彙整 羅素、佐蒙德領銜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。