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MLB／紅襪換到玻璃新秀？ 波拉斯背書健康無虞

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
貝茲交易案流程卡關，傳出原因為換來的雙城新秀葛雷特洛健檢報告出現問題，但經紀人波拉斯掛保證表示客戶健康好得很！ 美聯社

紅襪交易美聯MVP貝茲（Mookie Betts）案流程卡關，傳出原因為換來的雙城新秀葛雷特洛（Brusdar Graterol）健檢報告出現問題，不過他的大咖經紀人波拉斯（Scott Boras）出面闢謠，背書客戶的身體健康無虞。

紅襪、道奇和雙城的三方交易早在三天前談妥，紅襪送出貝茲和前塞揚投手普萊斯（David Price），換來道奇外野手佛度戈（ Alex Verdugo）和雙城小將葛雷特洛，不過檢視健檢報告時，對21歲的右投葛雷特洛的傷病史不甚滿意，不僅在2016年動過手肘韌帶重建手術（Tommy John），去年也有肩傷，紅襪評估難以養成為先發投手，因此要求其它賠償方案。

對於自家客戶的健康有疑雲，波拉斯予以否認，對外表示，「他去年賽季最後幾周還待在大聯盟投完，而且表現得毫無極限，還投出100哩，他沒有什麼健康顧慮，他們看到的是整形外科醫生的簡報，而且這位醫生也早說過傷勢沒問題。」

葛雷特洛去年還在排在「Baseball America」新秀榜第55名，上賽季9月擴編完成大聯盟處女秀，十場比賽共9.2局投球，1勝1敗、防禦率4.66，今年排名跌至60名。

認為有所損失的紅襪開口向雙城索求增添其它農場前十的新秀，不過遭到拒絕，交易案無法圓滿落幕的情況下，球員工會主席克拉克（Tony Clark）已經發出聲明，敦促各隊加快腳步。

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