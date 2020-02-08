MLB／太空人裝蜂鳴器作弊？ 前教頭沒否認

太空人前總教練辛區（A.J. Hinch）因偷暗號弊案離職後首度現身，今天他接受大聯盟官網採訪的影片完整播出，他承認自己應該負擔責任、阻止這樁醜聞發生，不過當被問到球員是否使用蜂鳴器作弊時，他並沒有直接否認。

大聯盟宣判太空人使用外野攝影機作弊的懲處後，辛區和前總管盧諾（Jeff Luhnow）隨即遭到開除，不同於盧諾立刻發聲明捍衛清白，辛區直至今日才出面說明內幕，他回憶丟飯碗那天還往球場報到，想親自監督要來復健的球員，沒想到卻換來老闆炒魷魚的訊息。

辛區坦言知曉案情，也聽到敲擊垃圾桶的聲響，後悔自己並沒有加以阻止，「我希望自己能做得更多，身為領導者我該負起責任，這件事在我眼皮底下發生，我永遠不會為此驕傲，這是我所該承擔的，我雖然沒有加入或允許他們，但身為總教練，應該了結此事才對。」

辛區也直接證實調查報告中，他砸毀監視螢幕以表達對偷暗號不滿的事，「我是做了，用球棒打爛螢幕，因為我的心智宣示著並不喜歡這樣。」

對於前子弟兵費爾斯（Mike Fiers）扮演告密者的角色，辛區表示，「我沒有花太多時間專注在情緒反應上，我只希望現實中，我可以在更好的環境及文化下和他共事。」

大聯盟宣判出爐後，外界進一步指稱太空人球員在身上裝蜂鳴器，接收隊友偷暗號後破解的訊息，引發另一波批評聲浪，今天辛區對此事卻沒有正面否認，「我們被調查了三個月，主席辦公室已經做了任何你們想得到的辦案過程，他們沒找到證據，而我相信調查結果。」

最後辛區也公開直言服完一年禁賽罰則後，想再回大聯盟執教，「我希望讓人們知道我是在乎的，我沒有想要裝沒事。」