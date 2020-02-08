MLB／太空人偷暗號系統 來自一位實習生

太空人隊在2017年世界大賽冠軍賽採用即時影像傳輸，破解對手暗號遭罰，根據華爾街日報報導，這一套「暗號破解者」系統，是一位實習生在2016年9月時所引進。

「暗號破解者」是以文書軟體Excel為基礎，工作人員只要在表單中輸入捕手的暗號，並連結至特定球種，「暗號破解者」就能辨別暗號代表哪種球路，這套系統從2017年啟用，甚至在2018年也有部分時間使用，無論太空人在主場或客場。

破解後的資訊原本是由壘上跑者傳遞給打者，不過太空人球員更進一步，用打擊板凳區的垃圾桶來製造聲響，提醒打者下一顆球路，也引發這一起大聯盟近年來最大醜聞。

因此事遭開除的太空人原總經理盧諾（Jeff Luhnow）告訴大聯盟調查員，他確實記得實習生的簡報中提到「暗號破解者」，但以為只是用來分析過去的比賽，符合大聯盟的規定。

這位實習生米高亞（Derek Vigoa）如今已是太空人球隊運作高級經理，米高亞告訴調查員，他以為盧諾知道這項計畫是用在即時影像上，進階數據主任寇克-維瑟（Tom Koch-Weser）也表示，盧諾知道這套系統，也曾在球隊作客時到影像室看工作人員破解密碼。

盧諾拒絕為此評論，而根據大聯盟調查，也無法證明盧諾確實知道「暗號破解者」是如何被使用，不過在大聯盟將盧諾禁賽一年後，太空人隊也很快將他開除。