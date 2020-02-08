MLB／王建民前隊友退休 莫拉雷斯生涯13年告終

皇家隊時期曾與王建民同隊的莫拉雷斯（Kendrys Morales）今天宣布退休，36歲的他去年球季效力於運動家、洋基隊，打擊率1成94、2轟，8月遭洋基隊釋出至今未找到新東家，決定為大聯盟13年生涯畫下句點。

莫拉雷斯表示：「做出這個決定很困難對吧？但人生所有事情都有終點，從在古巴開始，我花了許多年打棒球，我也放棄來許多陪伴家人的時光，這是我決定退休的原因之一，看我能不能彌補起失去的時間。」

出生古巴的莫拉雷斯，為了到大聯盟打球，叛逃了八次終於成功，2004年與天使隊簽下六年合約，2009年的第一個完整球季繳出34轟、108打點成績，生涯待過七支球隊，2015年加入皇家隊，就幫助球隊拿下世界大賽冠軍。

決定退休還有一個原因，莫拉雷斯說：「大聯盟的棒球已經變了，或許像我這樣的資深球員已經失去價值，所以現在正是做出決定的時候，這很困難，但對我跟我的家人都是正確的決定。」

或許莫拉雷斯最為人記憶的，是2010年在延長賽十局敲出再見滿貫砲後，回到本壘時跳起慶祝反而折斷小腿，導致缺席該年及隔年賽季，不過生涯累積213轟、740打點以及2成65的打擊率，仍是不可抹滅的成績。