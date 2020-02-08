快訊

國內再添一例武漢肺炎確診 確診夫妻之子也染病

直播／麗星郵輪「寶瓶星號」將返抵基隆港 疫情指揮中心記者會說明

MLB／王建民前隊友退休 莫拉雷斯生涯13年告終

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

皇家隊時期曾與王建民同隊的莫拉雷斯（Kendrys Morales）今天宣布退休，36歲的他去年球季效力於運動家、洋基隊，打擊率1成94、2轟，8月遭洋基隊釋出至今未找到新東家，決定為大聯盟13年生涯畫下句點。

莫拉雷斯表示：「做出這個決定很困難對吧？但人生所有事情都有終點，從在古巴開始，我花了許多年打棒球，我也放棄來許多陪伴家人的時光，這是我決定退休的原因之一，看我能不能彌補起失去的時間。」

出生古巴的莫拉雷斯，為了到大聯盟打球，叛逃了八次終於成功，2004年與天使隊簽下六年合約，2009年的第一個完整球季繳出34轟、108打點成績，生涯待過七支球隊，2015年加入皇家隊，就幫助球隊拿下世界大賽冠軍。

決定退休還有一個原因，莫拉雷斯說：「大聯盟的棒球已經變了，或許像我這樣的資深球員已經失去價值，所以現在正是做出決定的時候，這很困難，但對我跟我的家人都是正確的決定。」

或許莫拉雷斯最為人記憶的，是2010年在延長賽十局敲出再見滿貫砲後，回到本壘時跳起慶祝反而折斷小腿，導致缺席該年及隔年賽季，不過生涯累積213轟、740打點以及2成65的打擊率，仍是不可抹滅的成績。

大聯盟 皇家
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

中職／王建民點醒楊志龍 姿勢易造成肩膀負擔大

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

中職／兄弟16日開訓典禮 王建民披黃衫現身

MLB／王建民大聯盟打滾9季 陳偉殷差1年追平

相關新聞

MLB／太空人裝蜂鳴器作弊？ 前教頭沒否認

太空人前總教練辛區（A.J. Hinch）因偷暗號弊案離職後首度現身，今天他接受大聯盟官網採訪的影片完整播出，他承認自己...

MLB／太空人偷暗號系統 來自一位實習生

太空人隊在2017年世界大賽冠軍賽採用即時影像傳輸，破解對手暗號遭罰，根據華爾街日報報導，這一套「暗號破解者」系統，是一...

MLB／王建民前隊友退休 莫拉雷斯生涯13年告終

皇家隊時期曾與王建民同隊的莫拉雷斯（Kendrys Morales）今天宣布退休，36歲的他去年球季效力於運動家、洋基隊...

MLB／靜待大聯盟裁示 紅襪緩宣布羅尼克接任教頭

紅襪新教頭人選呼之欲出，原板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）預計將接掌柯拉（Alex Cora）留下的兵符，新賽...

MLB／到天使球場抗議太空人 道奇球迷號召近3千人

道奇球迷對於太空人隊「偷」走冠軍的怒火難抑，應援團體潘東294（Pantone 294）已經收購了近3000張門票，準備...

MLB／雙城新秀體檢有疑慮 紅襪暫緩交易貝茲

紅襪隊原本計畫將貝茲（Mookie Betts）與普萊斯（David Price）交易至道奇隊，但消息傳出後至今未獲得官...

MLB／太空人冠軍有汙點 辛區：我們自己造成的

因涉入偷暗號案而丟掉太空人總教練飯碗後，辛區（A.J. Hinch）首度對外發聲，儘管盼望外界對於2017年世界大賽冠軍...

MLB／紅襪有無偷暗號 調查結果預計下周出爐

紅襪隊是否涉及使用電子設備偷取暗號一事，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）透露，預計會在下周春訓起跑前會結束調查...

MLB／違規偷暗號 漢克阿倫：全部該終身禁賽

太空人偷暗號案，球員全身而退，大聯盟傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）也難理解，質疑懲處太輕，「我認為不管是誰做了...

MLB／紅襪送走貝茲 洋基教頭：不想念與他交手

紅襪將2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）送到道奇，洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「並不難...

細數十年前選秀 如今大放異彩的狠角色

2010梯大聯盟業餘選秀會，最耀眼兩顆星乃是來自南內華達學院怪物哈波(Bryce Harper)，以及布里多邁阿密私校游擊大物馬恰多(Manny Machado)，整體來說，其平均水平都沒有上一屆20

MLB／「如貝比魯斯賣洋基」送走貝茲紅襪迷難接受

紅襪隊下周將展開春訓，不但總教練還未找到人選，重量級球星貝茲被交易到道奇隊，更是傷了不少球迷的心，反觀道奇聲勢水漲船高，苦等卅二年的世界大賽冠軍有機會到手。

熱門新聞

NBA／火箭擺超級小球陣容 衛少41分擊退湖人

日職／小笠原道大點出問題 王柏融揮棒軌跡變小

NBA／KD控媒體拆散勇士 賽後擁柯瑞閒聊5分鐘

NBA／出清6名球員 勇士預計避開豪華稅門檻

交易羅素灰狼必要之賭 勇士佈局新賽季

NBA／2020季中交易彙整 羅素、佐蒙德領銜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。