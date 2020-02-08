MLB／靜待大聯盟裁示 紅襪緩宣布羅尼克接任教頭

紅襪新教頭人選呼之欲出，原板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）預計將接掌柯拉（Alex Cora）留下的兵符，新賽季臨危受命上任，不過礙於近日貝茲（Mookie Betts）交易案尚未塵埃落定，大聯盟又將針對2018年使用影像重播室偷暗號作弊的指控做出裁決，紅襪會稍待時機再做人事公布。

紅襪再過五天就要展開大聯盟春訓行程，不過目前他們仍是唯一一支總教練懸缺的隊伍，另兩支因偷暗號弊案導致教頭下台的太空人和大都會，都早一步找到新人選。

63歲的羅尼克自1992年就在大聯盟帶兵，唯一的教頭經驗是2011年至2015年的釀酒人，當時他恰巧為我國投手王維中站上大聯盟的總教練，如今他接掌紅襪帥印，有機會執教另一位台灣球員林子偉；事實上羅尼克正是統一獅洋投羅里奇的親叔叔，家族和台灣頗有緣分。

紅襪原本想透過貝茲交易案拿到雙城新秀葛雷特洛（Brusdar Graterol），現在卻因對健檢報告有質疑而延後進度，球團評估動過手肘韌帶重建手術（Tommy John）的他，未來無法成長為先發輪值的一環，只能轉型牛棚投手，因此開口想要更多的現金和其他球員包裹當作補償，目前各隊間還在進行溝通，球員工會已經出面要求加速完成交易流程。

至於紅襪被控也使用錄影技術偷取暗號一事，大聯盟官方雖然明示會在春訓前給出定奪，但消息指出，由於缺乏足夠的有力證據，預計主席曼弗瑞（Rob Manfred）將會從輕發落。