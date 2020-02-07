MLB／到天使球場抗議太空人 道奇球迷號召近3千人

道奇球迷對於太空人隊「偷」走冠軍的怒火難抑，應援團體潘東294（Pantone 294）已經收購了近3000張門票，準備到天使隊主場狂噓，也歡迎洋基球迷一同加入。

太空人隊被調查確認，在2017年世界大賽期間使用電子儀器即時偷取暗號，當年道奇隊打到第七戰才輸給太空人隊，錯過1988年後再度奪冠的機會，如今回顧難免氣憤難平。

道奇隊與太空人隊今年球季不會碰頭，球迷只好到鄰居家發洩怒火，同在加州的天使隊本季主場首戰就是對上太空人隊，潘東294從上周開始擬定復仇計畫，也獲得天使隊球團支持，畢竟進場人數越多越好。

潘東294也更新最新購票數字，一共買了2727張門票，希望號召反太空人球迷一同進場，一張票只賣25美元，招攬對象包括當年在美聯冠軍賽敗給太空人隊的洋基隊球迷。

負責人賈西亞（Desiree Garcia）表示：「道奇球迷也會帶上他們的洋基迷好友，在洛杉磯有許多洋基球迷，他們也不爽太空人，只要你不是穿著太空人隊配件，你就可以加入我們的行列。」

天使球團與潘東294都未透露這2727張門票總額是多少錢，不過根據天使隊官網，團體票價平均一張約20美元，如果每個人也都花相等金額在球賽相關上，諸如飲食、停車、球衣等，可讓天使隊進帳10萬9000美元。