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MLB／雙城新秀體檢有疑慮 紅襪暫緩交易貝茲

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
雙城右投葛雷特洛（Brusdar Graterol）體檢出現問題，紅襪因此暫緩貝茲交易案。 美聯社

紅襪隊原本計畫將貝茲（Mookie Betts）與普萊斯（David Price）交易至道奇隊，但消息傳出後至今未獲得官方確認，原因來自這比三方交易中的雙城右投葛雷特洛（Brusdar Graterol）體檢出現問題，因此暫緩交易。

紅襪與道奇、雙城隊的重磅交易中，包括將前美聯MVP貝茲、前塞揚獎投手普萊斯送往道奇，換來道奇新秀佛度戈（ Alex Verdugo）及葛雷特洛，葛雷特洛由道奇以日籍投手前田健太向雙城交易而來。

這筆交易雖在2月5日就經多數美國媒體報導，卻至今仍未塵埃落定，根據ESPN報導，原因是紅襪隊檢查葛雷特洛的體檢報告時發現疑慮，因此暫緩，21歲的葛雷特洛曾進行韌帶重建手術，去年球季則因肩膀傷勢缺席。

如果最終體檢未過，紅襪隊與道奇隊已商量替代方案，是否尋找另一隊加入，若改為兩隊交易，紅襪隊原本要幫忙支付普萊斯剩下的三年9600萬美元部分薪資，比例可能減少，這也代表前田健太將繼續留在道奇隊。

無論如何，貝茲交易到道奇告吹的可能性極低，類似的體檢報告疑慮並不少見，而紅襪隊傳出交易招牌球員貝茲後，雖然受到自家球迷不少批評，卻未減少他們的決心，重點仍在能用貝茲這筆交易換來相應的回報。

紅襪隊的重點仍在降低薪資、避免豪華稅，如果能一次交易走貝茲及普萊斯，今年球季團隊薪資有望減少4000萬美元，幫助球隊能夠重設豪華稅稅率，避免連續三年超標。

道奇 紅襪
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