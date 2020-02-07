MLB／太空人冠軍有汙點 辛區：我們自己造成的

因涉入偷暗號案而丟掉太空人總教練飯碗後，辛區（A.J. Hinch）首度對外發聲，儘管盼望外界對於2017年世界大賽冠軍不帶有色眼光，但他很清楚這是不可能的事，「不幸的是，這是我們自己造成的。」

太空人在2017年風光奪得世界大賽冠軍，但如今榮光變調，今冬被踢爆早在當年就已靠電子設備竊取暗號，違規行為遭大聯盟開罰，辛區遭禁賽一年，隨後遭球團開除。

辛區在近日接受MLB Network訪問，這是他在丟掉帥印後首度公開談話，完整內容將於明天播出，部分片段已在今天搶先曝光。

「太空人的冠軍是否有汙點，每個人都有自己的結論。」辛區表示，「但看看這些球員的天賦，以及他們所擁有的生涯，我們聚集多位體壇最優秀球員在同一隊裡，我希望隨著時間過去，最終會證明這座冠軍沒有汙點，但我能理解這個問題永遠不會獲得解答。」

辛區坦言，「我無法點明我們到底從中獲得什麼優勢，或是如果沒有偷暗號，事情會如何發展。」太空人這座2017年世界大賽冠軍，勢必永遠被打上星號，「不幸的是，是我們自己開啟了外界對我們的質疑。」