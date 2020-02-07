快訊

北市整理公布健保藥局 賣口罩時間在這裡

鑽石公主號新增41名確診病例 累計61人感染武漢肺炎

MLB／太空人冠軍有汙點 辛區：我們自己造成的

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

因涉入偷暗號案而丟掉太空人總教練飯碗後，辛區（A.J. Hinch）首度對外發聲，儘管盼望外界對於2017年世界大賽冠軍不帶有色眼光，但他很清楚這是不可能的事，「不幸的是，這是我們自己造成的。」

太空人在2017年風光奪得世界大賽冠軍，但如今榮光變調，今冬被踢爆早在當年就已靠電子設備竊取暗號，違規行為遭大聯盟開罰，辛區遭禁賽一年，隨後遭球團開除。

辛區在近日接受MLB Network訪問，這是他在丟掉帥印後首度公開談話，完整內容將於明天播出，部分片段已在今天搶先曝光。

「太空人的冠軍是否有汙點，每個人都有自己的結論。」辛區表示，「但看看這些球員的天賦，以及他們所擁有的生涯，我們聚集多位體壇最優秀球員在同一隊裡，我希望隨著時間過去，最終會證明這座冠軍沒有汙點，但我能理解這個問題永遠不會獲得解答。」

辛區坦言，「我無法點明我們到底從中獲得什麼優勢，或是如果沒有偷暗號，事情會如何發展。」太空人這座2017年世界大賽冠軍，勢必永遠被打上星號，「不幸的是，是我們自己開啟了外界對我們的質疑。」

世界大賽 大聯盟 MLB
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

MLB／紅襪有無偷暗號 調查結果預計下周出爐

MLB／違規偷暗號 漢克阿倫：全部都該終身禁賽

MLB／「如貝比魯斯賣洋基」送走貝茲紅襪迷難接受

太空待近一年破紀錄 美國女太空人返回地球

相關新聞

細數十年前選秀 如今大放異彩的狠角色

2010梯大聯盟業餘選秀會，最耀眼兩顆星乃是來自南內華達學院怪物哈波(Bryce Harper)，以及布里多邁阿密私校游擊大物馬恰多(Manny Machado)，整體來說，其平均水平都沒有上一屆20

MLB／「如貝比魯斯賣洋基」送走貝茲紅襪迷難接受

紅襪隊下周將展開春訓，不但總教練還未找到人選，重量級球星貝茲被交易到道奇隊，更是傷了不少球迷的心，反觀道奇聲勢水漲船高，苦等卅二年的世界大賽冠軍有機會到手。

MLB／太空人冠軍有汙點 辛區：我們自己造成的

因涉入偷暗號案而丟掉太空人總教練飯碗後，辛區（A.J. Hinch）首度對外發聲，儘管盼望外界對於2017年世界大賽冠軍...

MLB／紅襪有無偷暗號 調查結果預計下周出爐

紅襪隊是否涉及使用電子設備偷取暗號一事，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）透露，預計會在下周春訓起跑前會結束調查...

MLB／違規偷暗號 漢克阿倫：全部都該終身禁賽

太空人偷暗號案，球員全身而退，大聯盟傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）也難理解，質疑懲處太輕，「我認為不管是誰做了...

MLB／紅襪送走貝茲 洋基教頭：不想念與他交手

紅襪將2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）送到道奇，洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「並不難...

MLB／雙城預想第3號投手 前田投愈多賺愈多

道奇隊日籍投手前田健太被交易到雙城隊，新球季扛起先發重任沒有太大問題，ESPN預測他將是雙城開季第三號投手；對前田而言，...

MLB／球迷傷心貝茲離隊 有如魯斯被賣到洋基

紅襪隊昨天把重量級球星貝茲（Mookie Betts）送給道奇隊，立刻成為轟動美國棒壇的大事，也讓不少紅襪球迷吃驚不已；...

MLB／小熊甩賣布萊恩 國民、費城人最積極

2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）轉戰道奇後，各界隨之聚焦另一位MVP級人物；2016年國聯MVP布萊...

MLB／紅襪自廢武功 洋基老闆：他們會回來的

紅襪為了縮減團隊薪資，送出貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）兩大球星，讓洋基原本就備受看...

MLB／洋基傷兵潮燒到今年 派克斯頓動刀缺席3到4個月

洋基去年的傷兵潮恐怕還沒畫下句點，今年球季還沒開打，今天就宣布一名重大傷兵，先發投手派克斯頓（James Paxton）...

MLB／太空人沒被禁賽 涉賭安打王羅斯爭取解禁

大聯盟安打王、紅人傳奇球星羅斯（Pete Rose）再次按下傳送鍵，送出請願書，希望自永久禁賽名單中除名，藉此獲得名人堂...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。