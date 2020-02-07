MLB／紅襪有無偷暗號 調查結果預計下周出爐

紅襪隊是否涉及使用電子設備偷取暗號一事，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）透露，預計會在下周春訓起跑前會結束調查，而新球季將進一步限制各隊使用直播影片。

曼弗瑞表示：「我想可以預期，球季開打前，關於影像設備使用的各個方面，會有新的規則出現，我想現在有太多即時影像可以使用了。」

太空人隊在2017年世界大賽偷暗號事件，引起連鎖反應，大聯盟調查確認屬實，太空人隊遭罰款及選秀權懲罰，原總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）也遭撤職，而紅襪隊也被指控在2018年違反規定偷取暗號，大聯盟正在調查中。

2月12日為紅襪隊投捕報到日，隔天展開春訓，曼弗瑞表示：「我希望能在春訓起跑前，把波士頓的事情搞定。」太空人隊球員未受罰，所以調查結果應不會影響到球員練習。

不過曼弗瑞也強調，這不代表未來球員都不會受罰，「我們仍有權利規訓球員，這我絕對相信，在太空人隊調查過程中，我們為了要獲得需要的證據，也必須做出豁免部份人士的決定。」

至於未來是否會效仿美式足球，使用耳機來傳遞訊息，避免暗號遭到盜取，曼弗瑞認為這樣的方式有些不切實際，「我們不確定球員戴著耳機會不會適應，而且傳遞速度還是沒有手比暗號來得快。」