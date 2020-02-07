MLB／違規偷暗號 漢克阿倫：全部都該終身禁賽

太空人偷暗號案，球員全身而退，大聯盟傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）也難理解，質疑懲處太輕，「我認為不管是誰做了這件事，都該終身被棒壇放逐。」

太空人違規以電子設備竊取暗號醜聞燒了整個冬天，最終大聯盟祭出史上最嚴厲罰單，包括500萬美元罰款、失去接下來兩年前兩輪選秀權，總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）禁賽一年，隨後遭球團開除；球員在此次事件中全身而退，沒人遭到懲處，成為外界眾矢之的。

漢克阿倫昨天（美國時間2月5日）才剛度過86歲生日，曾以755支全壘打坐擁大聯盟全壘打王的他，接受「The Today Show」節目專訪，回應太空人所做的事是否受到相稱的懲處，他直言：「不，我認為不管是誰做了這件事，都應該終身被棒壇放逐。」

漢克阿倫表示，聽聞太空人違規竊取暗號，他也覺得很驚訝；被問到他的球員時期是否也會遇到這類事件時，他笑答：「不，當時沒辦法用這種方式偷暗號。」

太空人球員作弊，卻未遭到禁賽，也讓大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）逮到機會，昨天向大聯盟再次遞交復權申請，希望自永久禁賽名單中除名，爭取進入名人堂票選名單，漢克阿倫也對此事表態，仍不認為羅斯應該獲得解禁，也不該獲准出現在票選名單上。

儘管對作弊、涉賭球員都打上大叉，漢克阿倫倒是對使用禁藥的球員相對寬容，支持用藥球員進入名人堂。